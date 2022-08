Die Tür hielt zwar stand, aber den Schaden haben die Betreiber trotzdem! Ein Unbekannter wollte irgendwann zwischen Sonntagnacht, 14. August, 4 Uhr, und Montagnachmittag, 16 Uhr, in ein Café auf der Theodor-Heuss-Straße in Petershausen einbrechen. Doch es blieb beim Versuch. Darüber informiert das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung.

Konstanz Drei Einbrecher bedrohen Zeugen: Wenn er die Polizei ruft, würden sie ihn umbringen Das könnte Sie auch interessieren

Der unbekannte Täter hebelte den Angaben zufolge erfolglos an der Gittertür vor dem Eingang des Lokals herum und beschädigte dabei das Schloss, die Türzarge und die Fassade. Es entstand Schaden in Höhe von rund 1500 Euro. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer (07531) 995-0 mit der Konstanzer Polizei in Verbindung setzen.