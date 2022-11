Beim ersten Versuch waren die Täter noch an der Eingangstür gescheitert, doch diesmal hatten sie Erfolg: In der Nacht auf Samstag, 12. November, ist ein Unbekannter in das Tante Emma Stüble in der Hans-Thoma-Straße in Petershausen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurden dort die Spielautomaten geknackt.

Wie viel Geld der Einbrecher erbeutete und welchen Schaden er darüber hinaus anrichtete, dazu gibt es noch keine Zahlen. Die Polizei hofft auf Zeugen, die sich unter Telefon (07531) 995-2222 melden können.

Die Tat reiht sich ein in eine Serie von Gaststätteneinbrüchen seit dem 13. Oktober ausschließlich auf rechtsrheinischer Seite. Immer, wenn es den Tätern gelingt, in den Gastraum zu kommen, brechen sie auch die Spielautomaten auf. Das Tante-Emma-Stüble war innerhalb der Serie schon einmal Ziel von Einbrechern gewesen. Sie hatten es aber in der Nacht zum 20. Oktober nicht geschafft, in die Gaststätte einzudringen. Die Polizei ermittelt.