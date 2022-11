Ein unbekannter Einbrecher hat sich in einem Garten in der Kleingartenanlage Schwaketental am Urisbergweg in Wollmatingen zu schaffen gemacht. Offenbar mit mäßigem Erfolg, wie aus einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz hervorgeht.

Irgendwann im Zeitraum zwischen Mittwoch, 9. November, und Freitag, 18. November – so lange war niemand in dem Garten – hatte der Unbekannte versucht, in die dortige Hütte einzubrechen. Er scheiterte jedoch daran, die Tür der Laube aufzuhebeln.

Anschließend nahm er sich einen hinter der Hütte liegenden Schuppen vor, in den er auch tatsächlich gelangte. Entwendet wurde dort aber soweit bekannt nichts. Dafür entstand an den beiden Türen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.