Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Mittwoch, 19. Juli, in ein Fitnessstudio in dem siebengeschossigen Bürogebäude von Meichle und Mohr an der Ecke Schänzlebrücke/Reichenaustraße eingebrochen.

Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte, verschafften sie sich gegen 2.30 Uhr über ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten im Erdgeschoss. Von da aus gelangten sie in den gemeinsamen Flur des Studios und des Yuicery-Restaurants. Auf dem Flur entwendeten sie schließlich ein E-Bike, ehe sie den Tatort über den Haupteingang wieder verließen.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, denen in der Nacht Verdächtiges im Bereich der Reichenaustraße 39A aufgefallen ist oder die sonst Hinweise auf die unbekannten Einbrecher haben, können sich unter Telefon 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz melden.