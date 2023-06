Auf leisen Sohlen kam dieser Einbrecher nicht, ein Klirren verriet den Kriminellen und rief einen aufmerksamen Anwohner auf den Plan. In den frühen Morgenstunden des Donnerstags, 29. Juni, ist ein unbekannter Mann in eine Gaststätte an der Ecke Brotlaube/Münzgasse eingebrochen, wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz mitteilt.

Der Täter schlug gegen 3.30 Uhr ein Fenster an der Damentoilette ein, entriegelte dieses und gelangte so in das Innere der Gaststätte. Ein Anwohner hörte den Lärm und konnte beobachten, wie ein Mann aus dem eingeschlagenen Fenster herauskletterte und in Richtung Fischmarkt davonging. Ob der Einbrecher während des kurzen Aufenthaltes in der Gaststätte etwas entwendet hat, steht noch nicht fest. „Die Spurensicherung ist noch nicht abgeschlossen“, so Pressesprecher Dieter Popp.

Der Einbrecher wird laut Polizeiangaben wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt, sehr kurze Haare und Drei-Tage-Bart. Er trug ein rotes, kurzes Hemd und eine blaue oder graue kurze Hose. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Konstanz unter der Telefonnummer 07531 9950 entgegen.