Das ist mehr als nur ärgerlich für Besitzer der Fahrzeuge, die in der Hermann-von-Vicari-Straße abgestellt waren. Zwei Männer haben am Montagabend, 26. Juni, an mehreren Autos die Tankdeckel aufgehebelt und anschließend Benzin über einen Schlauch aus dem Tank gesaugt. Das gibt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz in einer Mitteilung an die Medien bekannt.

Darin heißt es, dass gegen 23.30 Uhr ein Anwohner mitteilte, dass sich zwei Fremde an einem Auto zu schaffen machen würden. Daraufhin rückten Polizisten in den Stadtteil Allmannsdorf aus. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Unbekannten sowohl an einem grauen Mercedes sowie an einem grauen Mazda und einem roten Fiat die Tankdeckel aufgebrochen haben und anschließend das Benzin aus dem Tank entwendeten.

Konstanz Hund bringt Radfahrerin zu Fall, doch das Frauchen kümmert sich nicht um die Verletze Das könnte Sie auch interessieren

So sahen die Täter laut Polizei aus

Zu den beiden Tätern liegen laut Polizeiangaben die folgenden Beschreibungen vor: etwa 20 Jahre alt, kurze Haare. Einer der beiden hatte eine kräftige Statur und trug ein weißes T-Shirt und einen weißen Pullover. Der andere hatte eine schmale Statur und war mit einem grünen T-Shirt bekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen, denen am Abend im Bereich der Hermann-von-Vicari-Straße und Umgebung Verdächtiges aufgefallen ist oder die sonst Hinweise auf die Identität der Benzindiebe geben können, sich unter der Telefonnummer 07531 9952222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.