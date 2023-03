Die Konstanzer Polizei sucht nach Zeugen, die eine gefährliche Körperverletzung im Oberlohn beobachtet haben. Wie das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums in einer Pressenotiz schreibt, haben die Beamten erst am Freitag, 17. März, von der Tat erfahren, die sich bereits Tage zuvor ereignet habe.

Laut Polizeiangaben kam es am frühen Sonntagmorgen, 12. März, im Umfeld einer Diskothek in der Max-Stromeyer-Straße zu dem körperlichen Angriff. Zuvor habe es gegen 5.10 Uhr eine verbale Auseinandersetzung im Garderobenbereich gegeben. Nach dem Verlassen des Clubs habe sich der Streit im Außenbereich fortgesetzt.

Wie das spätere Opfer bei der Polizei angab, sei er weggegangen, um dem dem Konflikt zu entgehen. Der 29-Jährige sei über den Parkplatz in Richtung eines Baumarkts gelaufen. Plötzlich sei er von hinten angegriffen und zu Boden geschlagen worden. Der unbekannte Täter habe auch dann nicht von ihm abgelassen und weiterhin auf ihn eingeprügelt.

Der 29-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt und erstattete erst am Freitag Anzeige. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer 07531 9952222 in Verbindung zu setzen.

Auch eine Frau wird in dieser Nacht geschlagen

Ebenfalls in der Nacht zu Sonntag, 12. März, kam es im Bereich des Industriegebiets Oberlohn zu einer weiteren Gewalttat: Gegen 3 Uhr hielten sich zwei junge Männer in der Nähe des Neuwerks auf. Einer der beiden Männer habe einer unbekannten Frau unvermittelt ins Gesicht geschlagen, sie anschließend an der Jacke gepackt und sie dann zu Boden geworfen haben.

Vergangene Woche veröffentlichte die Polizei bereits eine Pressemitteilung, in der sie darauf aufmerksam machte, dass sie diese Frau suchen. Die Polizei bittet die Unbekannte und Personen, die Hinweise auf ihre Identität geben können, sich unter 07531 9952222 zu melden.