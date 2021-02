Jan Scheidsteger stellt klar: „Wir wollen eine Lücke in der Fasnachtskultur schließen.“ Dieses Ziel hat die Elefanten AG, deren Präsident er ist. Die Idee hatte die Narrenschar bereits vor der Corona-Pandemie, denn „ausufernde Münsterpartys, Ballermann-Musik und Billigkostüme“ seien nicht im Sinn des Brauchtums.

Aber was wollen die Elefanten, die älteste Konstanzer Karnevalsgesellschaft, den Jugendlichen bieten? Wie nimmt man sie gekonnt mit auf die närrische Reise? „Wir hatten die Idee, ein digitales Spiel zu machen. Nach dem ersten Lockdown waren wir uns einig, dass es das perfekte Jahr ist, die Idee umzusetzen“, sagt Scheidsteger.

Kreis Konstanz Eine nicht ganz so närrische Fasnacht: Wie die Zünfte auf das Schreiben der Polizei reagieren Das könnte Sie auch interessieren

Die Elefanten machten Nägel mit Köpfen. „Wir sind in der Task-Force von HoNarroDehom und die Vereine haben uns super unterstützt, denn auf ihre Mithilfe waren wir angewiesen“, so der Narrenpräsident. Er ist glücklich, dass „Das Spiel“ – konzipiert für drei Spieler im Alter von elf bis 111 Jahre – ab dem Schmotzige Dunschtig um 6 Uhr bis Aschermittwoch um 18 Uhr auf www.honarrodehom.de zur Verfügung stehen wird.

Die Konzeption des Handyspiels

„Elefanten-Elferrat Markus Linn hat einen App-Anbieter gefunden, der aus dem Bildungswesen kommt“, schildert Jan Scheidsteger. „Der hat ein Escape-Room-Game gebaut. Dabei geht es um drei Charaktere, die sich helfen müssen, um ans Ziel zu kommen“, schildert er.

Dieses Grundkonzept hat die Elefanten AG auf die Konstanzer Fasnacht adaptiert, was nur aufgrund der vereinsübergreifenden Zusammenarbeit realisierbar war. „Es war eine tiefgreifende Recherche zur Konstanzer Fasnacht“, berichtet Scheidsteger.

Die Spielvorbereitung „Der Idealzustand: Man sitzt zu Hause, hat sich verkleidet, im Hintergrund läuft Fasnachtsmusik. Tee und Fasnachtsgebäck sowie Tablet oder Smartphone liegen bereit und man verabredet sich mit zwei Freunden, die in ihrem Zuhause dasselbe tun“, skizziert Jan Scheidsteger. Über www.honarrodehom.de sollten sich dann die Spieler die entsprechende App herunterladen. Während des Spiels sollten sie über Telefon oder über ein Kommunikationstool via Internet verbunden sein, um sich austauschen zu können, denn nur wenn die Akteure gemeinsam agieren, zusammen knobeln und sich austauschen, gelangen sie letztlich an Ziel. Die Spiel-Charaktere „Wenn die Fasnacht in diesem Jahr schon mau ausfällt, dann gründet man eben einen Narrenverein“, sagt Jan Scheidsteger bezüglich der Spielidee. Dazu müssen sich die drei Spieler in drei unterschiedliche Charaktere verwandeln, und zwar in Clown, Klappergesicht und Drache. „Dazu müssen die Spieler erst einmal diskutieren, wer welche Rolle übernimmt. Das allein kann schon interessant werden“, schmunzelt Scheidsteger, denn: „Der Clown ist die Rampensau. Dem Drachen kommt die feurige Rolle zu; er ist energisch, vital, voller Tatendrang und aufgrund seines Lebensalters erfahren. Das Klappergesicht hingegen ist eher der strukturierte, organisierte, akkurate Buchhaltertyp, der zeichnen und rechnen kann“, skizzierte der Elefanten-Präsident. Die Durchführung Abwechselnd müssen Clown, Drache und Klappergesicht Fragen beantworten. „Manche Fragen sind so schwer, dass man sie garantiert nicht alleine lösen kann. Die Mitspieler müssen helfen“, sagt Jan Scheidsteger. Dabei geht es unter anderem darum, was unbedingt für eine Vereinsgründung notwendig ist, aber auch um die Kernfrage, was Fasnacht für den Einzelnen bedeute. Allein nur Fragen zu beantworten, fänden die Spiele-Erfinder zu dröge, deshalb: „Es muss gemalt sowie Ton- und Videoaufnahmen erstellt werden“, schildert Scheidsteger. Das Ziel des Spiels „Es sind 111 schöne Minuten, die man zusammen hat“, sagt Jan Scheidsteger, der das Spieleformat wie folgt charakterisiert: „Es wird definitiv überraschend, lustig, es wird jede Menge Fasnachtswissen vermittelt und vor allem kann man in dieser schwierigen Zeit auch einmal ungezwungen spielen und lachen. Das ist wichtig“, sagt er. „Die Spieler müssen Punkte sammeln. Was damit passiert, verraten wir aber nicht. Das erfahren die Spieler erst ganz zum Schluss.“

Der Spielzeitraum: Das Spiel steht übrigens nur über die Fasnachtstage zur Verfügung, und zwar vom Schmotzige Dunschtig, 11. Februar, ab 6 Uhr, bis zum Aschermittwoch, 17. Februar, um 18 Uhr, auf: www.honarrodehom.de