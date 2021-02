von Kerstin Steinertund Claudia Wagner

Die Empörung unter den Narren ist groß: Kontrollanrufe bei Zunftmeistern, Anordnungen zum Abhängen von Fasnachtsbändeln, Drohungen, hart durchzugreifen. Das Konstanzer Polizeipräsidium hat in einem Schreiben an die Narren-Präsidenten erläutert, was an Fasnacht erlaubt ist – und das ist fast nichts. Narrenbäume dürfen nicht gestellt, Fasnachtsbändel nur von Mitarbeitern der Bauhöfe angebracht werden und an den närrischen Tagen kontrolliert die Polizei vermehrt im öffentlichen Raum.

Wie kommt das bei den Narren in der Region an?

Für Alwin Honstetter, Präsident der Narrenzunft Seehasen Ludwigshafen, ist die Polizeiverordnung ein schwieriges Thema. „Als Privatperson finde ich sie richtig. Nüchtern betrachtet geht Gesundheit vor Fasnacht. Aber als Fasnachter blutet mir das Herz“, sagt er. Innerhalb der Narrenzunft stoße die Verordnung teilweise auf Unverständnis. „Das spiegelt doch die Verhältnisse in Deutschland wider. Die Länder können machen, was sie wollen und der Bund verliert die Oberhand. Das eine Polizeirevier reagiert so, das andere so. Das verärgert die Bürger“, so der Eindruck des Zunftpräsidenten.

Die Seehasen fügen sich der Polizeiverordnung. Eigentlich wollten sie am Schmotzigen Dunschtig ihren Narrenbaum stellen. „Vorgesehen war, dass drei Personen, davon zwei aus einem Haushalt, ohne Ankündigung den Narrenbaum stellen“, sagt Honstetter. Jetzt wird das nicht stattfinden. Ohnehin sehe er keinen Sinn mehr darin: „Ein Narrenbaum, der ohne Präsenz der Narren aufgestellt wird, macht mich nicht euphorisch.“ Die Seehasen müssen nicht auf alles verzichten. Das Ludwigshafener Rathaus wird von den Narren gestürmt. „Ein bis zwei Redner werden ins Rathaus gehen. Alles ganz Corona-konform. Das werden wir aufzeichnen und das Video auf unserer Homepage zur Verfügung stellen“, sagt er.

Narrenzunft Niederburg war aus alles vorbereitet

Mario Böhler, Chef der Narrenzunft Niederburg in Konstanz, reagiert gelassen auf den Brief der Polizei. „Ich sehe das nicht als so problematisch an“, sagt er, „die Konstanzer Zünfte haben keinen Grund, beleidigt zu sein.“ Aus gutem Grund: Sie haben sich bereits im Oktober zusammengetan und überlegt, was passieren könnte, sollte „gar nichts erlaubt sein“, wie Böhler es formuliert. Genau so sei es nun gekommen.

Die Konstanzer Zünfte haben das Konzept #HoNarrodehom ausgearbeitet. Sie rufen dazu auf, sich streng an die Corona-Bestimmungen zu halten – und die Fasnet im Familienkreis zuhause zu feiern. Für Kinder gibt es Narren-Päckchen mit Pins, Buttons, Konfetti und Bonbons, die an Kindergärten und Schulen vergeben werden. Zunftmitglieder und närrische Kreative sind dazu aufgerufen, alle Videos mit allen zu teilen, die sie im Familienkreis aufnehmen. Fakt ist: In Konstanz werden keine traditionellen Aktionen stattfinden: kein Narrenbaumstellen, kein Rathaussturm. Fasnachtsbändel haben die Zünfte aufgehängt – dafür habe man gemeinsam eine Hubbühne organisiert, damit diese Arbeit mit Einsatz von nur wenigen Personen erledigt wird.

In Konstanz hängen vor der Kulisse des Schnetztors Narenbändel. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Tonfall des Polizeischreibens ist problematisch

Auch in Singen wird es keine Fasnachtsaktionen geben – jedenfalls werden die Zünfte nichts anbieten, was zum Feiern in Gesellschaft animieren soll. Entsprechend verärgert reagiert Stephan Glunk, Präsident der Poppelezunft, auf den Brief der Polizei. „Der Brief war nicht nötig, der Ton nicht angebracht“, sagt Stephan Glunk. Alle Zunftmitglieder wüssten genau, um was es gehe. Er sei überzeugt, dass sie sich an die Corona-Schutzvorschriften halten werden. Bevor die Zunftmeister den Brief der Polizei erhielten, habe er selbst an alle Zunftmitglieder geschrieben. „Darin war klar formuliert, dass wir alle Vorschriften strikt einhalten. Ich habe keine anderweitigen Reaktionen von Zunftmitgliedern erlebt“, berichtet Glunk.

Kreativ betätigt haben sich allerdings auch die Poppele zu einem großen Ausmaß: So wird am Samstag, um 14:30 Uhr, ein virtueller Kindernachmittag angeboten – zu der Zeit fände normalerweise der Kinderball statt. Die Rebwieber wiederum bieten einen Essen-Lieferservice, so dass Narren, die ihre Wurst mit Senf vermissen, diese bequem nach Hause geliefert bekommen können.

Christbaum wird in Radolfzell zum Narrenbaum

Der Präsident der Narrizella Ratoldi, Martin Schäuble, rät allen Radolfzeller Narren, diese Fasnacht „dehom“ zu feiern – und sich auf ausgelassenes Treiben im Jahr 2022 zu freuen. „Die Zunfthäser sollen dieses Jahr besser im Schrank bleiben“, sagt er. Lieber solle man als Marienkäfer oder Schornsteinfeger auf den Wochenmarkt gehen, als im traditionellen Häs. „Wir möchten nicht den Eindruck erwecken, dass wir eine Veranstaltung über die Hintertüre organisieren. Unsere Mitglieder haben das verstanden“, erklärt er.

Vereinsamt auf dem Marktplatz: Der Narrenwunschbaum wird der einzige Narrenbaum in diesem Jahr bleiben. | Bild: Jarausch, Gerald

Was aber durchaus zu Kopfschütteln geführt habe, sei das Verbot des Schmückens. „Es ist so trist in der Stadt und das Wetter passt auch dazu“, sagt Schäuble. Ein paar bunte Farbkleckse hätten dem entgegenwirken können. Aber einen Hingucker haben die Radolfzeller Narren sich organisiert – und das schon in der Weihnachtszeit. „Wir haben den Christbaum auf dem Marktplatz stehen lassen. Er ist jetzt ein Narrenbaum„, sagt Schäuble. Man habe ihn nur etwas beschnitten und mit Fasnachtsutensilien geschmückt. „Er ist jetzt ein Fasnachtswunschbaum. Jeder kann kleine Zettel dranhängen und Wünsche an die Fasnacht richten“, sagt Schäuble.

Narren distanzieren sich von Demonstration

Die Initiative Freidenken Konstanz will die Appelle zum Verzicht nicht akzeptieren. Sie ruft zu einem Umzug am 13. Februar unter dem Motto „D‘Fasnet ghört uff d‘Gass“ auf. Die angemeldete Demonstration falle unter das Versammlungsrecht und sei deshalb genehmigt worden, erläutert Walter Rügert, Pressesprecher der Stadt. Die Narrenzünfte haben mit der Initiative allerdings nichts zu tun. Sie distanzieren sich, wie Mario Böhler von der Narrenzunft Niederburg betont, deutlich von ihr. Den Narren gehe es darum, das Infektionsgeschehen einzudämmen.