Im Projektteam ist der Konstanzer Künstler und Kommunikationsdesigner Emin Hasirci, der zusammen mit weiteren Künstlern aus Europa schon 2014 die Gestaltung der 40 Meter langen Fassade mit Wandbildern in Angriff genommen hatte.

Konstanz Vom LKW-Mechaniker zum internationalen Künstler. Seit über 20 Jahren malt Emin Hasirci Graffiti unter dem Kürzel Rusl

Derzeit sind die gelben Kacheln an den Wänden nicht nur schmutzig. Die Oberflächen sind nach Erkenntnissen der Stadtverwaltung so angegriffen, dass sie ausgetauscht werden müssen. Da es die verbauten Fliesen heute gar nicht mehr gibt, biete sich die Neugestaltung an, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Die Kunstgalerie in der Unterführung

Unter Eberhard Schlag wurden Vorschläge für eine Galerie mit der dauerhaften Präsentation von Kunstwerken erarbeitet, seien es Bilder oder Graffiti. Sie alle sehen vor, die Kunst in fest installierte Rahmen unterzubringen, die robust und abwaschbar sind. Sie sollen beleuchtet sein.

Die Unterführung an der Marktstätte vor der Sanierung (Archivbild von 2018) | Bild: Rau, Jörg-Peter

Nach Angaben der Stadt gibt es für die Gestaltung der Wände einen Favoriten: kleine, robuste Glasfliesen in zurückhaltender Farbe. Die Vorschläge sehen zudem vor, das Grün in den bestehenden Betonwannen zu erneuern.

Auch der Kiosk soll erneuert werden

Auch der in die Jahre gekommene Kiosk an der neuen Unterführung soll umgestaltet werden und bald einem Museums- oder Galerie-Laden ähneln. Vorgesehen ist, dass er auch Kunstdrucke im Sortiment hat. Der Gemeinderat muss dem Vorhaben noch zustimmen.