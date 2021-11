Der Spielplatz am Georg-Elser-Platz in Petershausen wird ausgebaut. Die Umsetzung des Spielplatzes am Bismarcksteig dagegen ist aufgeschoben. Die 250.000 Euro, die dafür im Jahr 2021 zur Verfügung gestanden haben, werden neu aufgeteilt. 200.000 Euro fließen in die Umgestaltung und Erweiterung des Spielplatzes am Georg-Elser-Platz und 50.000 Euro in den Neubau einer kleineren Spielgelegenheit am Bismarcksteig.

Der Technische Ausschuss hat das Projekt beschlossen, die Elterninitiative Konstanzer Spielplätze hatte es angestoßen. Konstanz will künftig Wohngebiete flächendeckend mit Spiel- und Sportangeboten versorgen, aber auch Leuchttürme fürs Spielen schaffen, mit höherwertigen Spielgeräten und Geräten des Trendsports.

Konstanz Mehr als 1300 Unterschriften gesammelt: Diese Konstanzer wollen attraktivere Spielplätze Das könnte Sie auch interessieren

Neben einem attraktiven Spiel- und Sportangebot sollen gleichzeitig auch Treffpunkte für die Kommunikation und den Austausch entstehen, stellt die Stadtverwaltung in den Unterlagen für den Ausschuss fest. Sie will mit der Elterninitiative weiter planen und die Ergebnisse im zweiten Quartal 2022 vorstellen.

Konzept kommt im Ausschuss gut an

Einige Planeten und viele Satelliten, das sei das richtige Konzept, stellte Daniel Groß fest, Stadtrat der CDU. Einige Spielplätze in der Stadt sollten dazu animieren, ihn aus anderen Stadtvierteln zu besuchen, „weil sie so toll sind“. Auch Anne Mühlhäußer, Stadträtin der Freien Grünen Liste, begrüßte das Konzept, Spielplätze auch zu Treffpunkten auszubauen.

Jürgen Ruff, Stadtrat der SPD, vermisste ein Gesamtkonzept. Doch Martin Wichmann, Leiter der Abteilung Umwelt bei der Stadt Konstanz, widersprach. „Es gibt einen Fahrplan.“ Im konkreten Falle sei man dem Wunsch einer Elterninitiative gefolgt.

Konstanz Bessere Spielplätze in Konstanz? Eine private Initiative wird von rund 1400 Familien unterstützt: Das ist der aktuelle Stand der Dinge Das könnte Sie auch interessieren

Im Vorfeld hatten 1348 Familien die Petition „Konstanzer Spielplätze, Qualität statt Quantität“ unterschrieben. Die Initiatoren hatten umfangreich recherchiert und ein gesamtheitliches Konzept vorgestellt. Sie sprachen sich für zwei Pilotprojekte aus, eines am Georg-Elser-Platz. Dort hatten sie sich einen Platz gewünscht, der viele Generationen anspricht.