In früheren Anträgen hatte die Freie Grüne Liste das Ziel bereits formuliert, und auch im neuen Wahlprogramm plädiert sie für neue Fußgängerzonen, in denen tagsüber keine Autos einfahren dürfen.

Von Geschäftsanliegern vor allem aus der Zollernstraße kommt allerdings heftiger Gegenwind. Ebenso von der SPD-Fraktion: In einem Brief an die Geschäftstreibenden bezeichnet Stadtrat Jürgen Ruff die FGL-Initiative als "stadtplanerischen Populismus", dem sich seine Fraktion nicht anschließe. Es gelte, den motorisierten Individualverkehr in den Innenstädten zu steuern und attraktive Alternativen zu schaffen.

"Autoverbote dagegen, die einen Großteil der linksrheinischen Bevölkerung betreffen würden, provozieren nur Widerstand. Sie sind daher keine zielführenden verkehrspolitischen Instrumente", so die SPD.

Was genau will die FGL? FGL-Stadträtin Gisela Kusche stellt auf Nachfragen klar: Mit Ausnahme des Verkehrs zu Parkhäusern und zu Garagen von Anwohnern sollen die Altstadtgassen Sperrzone für alle anderen Autofahrer werden. So lautet die Idee ihrer Fraktion. Vor allem Paketdienste und andere Autofahrer, die tagsüber mal schnell vor die Tür eines Geschäfts fahren, sollen draußen bleiben.



Es gehe darum, neue attraktive Flächen für Fußgänger zu schaffen und das Radfahren im Schritttempo weiter zuzulassen. Welche Lösungen für Paketdienste stellen sich die Politiker vor? Es müsste für diese mehr Umschlagplätze am Rande oder vor der Altstadt geben, sagt Gisela Kusche.



Über solche Konzepte macht sich auch die Stadtverwaltung Gedanken, ebenso die CDU-Fraktion, die sich für Fahrradkuriere auf der "letzten Meile" einsetzt. Auch die SPD sieht die Notwendigkeit, den dichter werdenden Lieferverkehr zu steuern. Dafür seien verbesserte Logistik-Konzepte notwendig, räumt Jürgen Ruff im Schreiben an die Geschäftstreiben ein. Er fordert: Die Stadtverwaltung solle die im Haushalt eingestellten 40.000 Euro für ein externes Gutachten nutzen.



Doch anders als die FGL will die Verwaltung nicht generell verbieten, dass Autofahrer in diese Altstadtbereiche einfahren. Wie begegnet die FGL den sorgen der Geschäftsleute? "In der Innenstadt müssen Fußgänger und Radfahrer die Könige sein", sagt dagegen FGL-Stadtrat Peter Müller-Neff, der sich seit Jahren für die autofreien Altstadtgassen einsetzt. Er hält Regelungen wie in der bestehenden Fußgängerzone für ausreichend. Nach denen sind zwischen 6 und 10 Uhr Anlieferungen möglich, mit Sondergenehmigung auch außerhalb dieser Zeiten.



Die Geschäftsanlieger auf der Marktstätte hätten früher dieselben Ängste gehabt wie heute die Unternehmer in den noch nicht zur Fußgängerzone ausgewiesenen Gassen. Müller-Neff geht davon aus, dass den Einzelinteressen der Geschäftsleute der große Wille der Bevölkerung entgegenstehe. Nach der Konstanzer Bürgerbefragung aus dem Jahr 2017 hätten 75 Prozent der Teilnehmer Planungen für eine autofreie Innenstadt befürwortet. Was sagen die Geschäftsanlieger dazu? Geschäftsanlieger und auch die SPD sehen gar keine Notwendigkeit, die bisherigen Regelungen zu verändern. Es sei nicht zu erkennen, wie eine pauschale Ausweitung der Fußgängerzonen die Lebensqualität in der Zollernstraße verbessern solle, gibt die SPD zu bedenken.



Die Geschäftsanlieger schreiben in ihrer Stellungnahme Ähnliches. Sie sehen keinen Bedarf, an der verkehrsberuhigten Spielstraße zu rütteln. Sie habe sich bewährt und sichere das Nebeneinander verschiedener Aktivitäten. Der motorisierte Verkehr beschränke sich im Wesentlichen auf Fahrzeuge, die Waren oder Personen bringen oder abholen.



Der Lieferverkehr würde in einer Fußgängerzone nicht verringert, sondern auf die Zeit vor 10 Uhr verlagert. Einige Betriebe müssten Einbußen hinnehmen, wäre es nicht mehr möglich, tagsüber sperrige Waren wie Gartenmöbel, Kleinmöbel, Stehlampen oder Espressomaschinen direkt vor dem Geschäft ins Auto zu laden.



"Wir sind der Überzeugung, dass die Spielstraße für die Zollernstraße das geeignete Instrument der Verkehrsberuhigung ist, um ein durchmischtes Gewerbe und ein buntes Straßenleben zu erhalten", heißt es in einem Schreiben, das mehr als 20 Geschäftstreibende aus der Zollernstraße und umliegender Straßen unterzeichnet haben.

Eine Inhaberin sagt: Die heutige Regelung macht es einfacher für ihre Kunden - und ihre Kinder

Nicola Furtwängler, Inhaberin des Geschäfts Kaffee-Fachgeschäfts Dolce Vita, arbeitet und wohnt an der Zollernstraße. Sie sagt, ihre Kinder nutzten diese ohne Probleme zum Spielen. Der Autoverkehr halte sich in Grenzen: "Das ist ein funktionierendes Miteinander." Seit die allgemeinen Parkplätze in der Zollernstraße und in der Hofhalde beseitigt wurden, sei die Straße im Wortsinn verkehrsberuhigt.

Für ihr Spezial-Geschäft sei es sehr wichtig, dass Kunden zum Einladen mit dem Auto direkt heranfahren können. Die Kunden, die aus ganz Deutschland kämen, schleppten keine 30-Kilo-Maschine zum nächsten Parkplatz.

Furtwängler könnte sich auch Alternativen vorstellen, etwa einen gut organisierten Umschlagplatz und Lieferservice für alle Geschäftstreibenden der Altstadt. Doch so ein System müsste erst einmal etabliert werden. "Die weiteren Schritte sind noch nicht gedacht," sagt Furtwängler.

Einfach die Zollernstraße für Autos zu schließen, wäre aus ihrer Sicht nicht einmal für Kinder gut. Dann würde sich der Lieferverkehr auf die Zeit zwischen sechs und 10 Uhr konzentrieren, jene Morgenstunden, in denen Schüler unterwegs sind. Eine Ausweitung der Fußgängerzone könnte auch Laden- und Wohnungsmieten in die Höhe treiben, gibt Furtwängler zu bedenken.