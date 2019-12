Etwa 450.000 Menschen besuchen jedes Jahr den Konstanzer Weihnachtsmarkt – die meisten davon mutmaßlich am Wochenende. Viele Besucher kommen aus der Schweiz angereist, um in Blickweite zur Imperia Glühwein zu trinken und zwischen den Buden umherzubummeln. Entsprechend knapp sind die Parkplätze in der Stadt.

Sofern Sie nicht mit den Öffentlichen anreisen wollen oder können, hilft Ihnen der SÜDKURIER-Service „Konstanz live“, Ihren Stresspegel zu minimieren. Bei uns finden Sie die Auslastung der acht großen Konstanzer Parkplätze und -häuser – immer live und aktuell. Die Belegung wird im 15-Minuten-Rhythmus aktualisiert.

Klicken Sie einfach auf folgenden Link:

Konstanz Sie wollen in Konstanz parken? Wir zeigen Ihnen, wo Sie jetzt am besten hinfahren Das könnte Sie auch interessieren

Stand heute um Uhr sind im Stadtgebiet übrigens Parkplätze frei.

So viel kostet der Sprit in Konstanz

Falls Sie auf der Rückfahrt noch tanken müssen, hilft Ihnen „Konstanz live“ ebenfalls weiter. Unter folgendem Link finden Sie die aktuellen Preise an den fünf Tankstellen in der Stadt.