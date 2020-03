„Wir liefern zukünftig das Essen bis 21 Uhr aus“, erläutert Juniorchef Vijay Kumar das neue Konzept der beiden Restaurants „Umami“ und „Karma“ in der Konstanzer Innenstadt. Sein Vater Satish Kumar hat das Konzept mit seinem Team in aller Eile entwickelt. Für ihn arbeiten 35 Mitarbeiter, und er möchte sie nicht verlieren. Und er möchte so lange wie möglich vermeiden, Kurzarbeit anzumelden. So wie Satish Kumar geht es vielen Unternehmern in unserer Region.

Zusammenhalten in harten Zeiten

Die neue Situation ist hart. Gerade in diesen schwierigen Zeiten liegen uns die Wirtschaftskraft und die Menschen, die in unserer Heimat dahinterstehen, besonders am Herzen. Wir vom SÜDKURIER möchten Sie dabei unterstützen, dass Sie Ihre Kunden und die Menschen vor Ort erreichen. Das können neue Geschäftsfelder sein, die Sie jetzt zusätzlich anbieten, Ankündigungen, Änderungen, Statements oder einfach nur mutmachende Zeilen.

Im Internet haben wir unter http://www.skverbindet.de/wirtschaft eine weitere Plattform eingerichtet, über die Sie uns in einem Formular Ihre Nachricht mitteilen können. Damit möglichst viele Menschen Ihre Nachricht lesen können, werden wir sie kostenlos in der Zeitung und auf suedkurier.de veröffentlichen. Seit 75 Jahren ist das Medienhaus Partner des Handels, der Industrie und des Handwerks.

Diese neue Initiative des SÜDKURIER für die lokale und regionale Wirtschaft gefällt Vijay Kumar gut. „Es ist eine gute Idee, eine solche Plattform anzubieten, auf der Geschäfte über ihre neuen Angebote informieren können. Und: Die Leute müssen ja auch weiterhin etwas essen“, sagt er. Hier hofft das ganze Team, dass die Zwangsschließung nicht allzu lang andauern wird. Und, dass die Konstanzer das neue Bestell- und Lieferangebot gut annehmen.