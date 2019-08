Konstanz vor 3 Stunden

Nach dem Brand in Wollmatingen ist die betroffene Doppelhaushälfte nicht mehr bewohnbar

Das Feuer ist mittlerweile gelöscht. Der Brand, der nach Angaben der Polizei am Mittwochmorgen in der Küche eines Wohnhauses in der Radolfzeller Straße in Konstanz ausgebrochen war, hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 100 000 Euro. Der Bewohner müsse nun bei Bekannten unterkommen.