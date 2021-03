Hohenfels-Liggersdorf vor 2 Stunden

Unbekannter legt Fressköder für Hunde in Gärten

Eine Anwohnerin in Liggersdorf hat dem Polizeirevier Stockach mitgeteilt, dass sie am Freitag in ihrem Garten in der Straße „Zum Ehrenloh“ einen Hundeköder gespickt mit Glasscherben gefunden habe.