Das Kinderhaus Bodensee in Mindersdorf fühle sich wieder einmal sehr gesegnet, verkündet Maria Paus, die das Haus zusammen mit ihrem Mann Jesse Hautzinger und dessen Bruder Casey Hautzinger betreibt. Denn dem Kinderhaus ist erneut eine Geldspende zuteil geworden: 700 Euro, diesmal vom Fußballclub Hohenfels-Sentenhart.

„Zum ersten Saisonspiel dieses Jahres Ende August hatten wir beschlossen, die Saisoneröffnung in Form eines Feierabendhocks am Vorabend zu feiern, bei dem auch ein Elfmeter-Turnier ausgetragen wurde“, erzählt Vorstandsvorsitzender Michael Goerigk. „Und statt des Startgelds durfte jedes der 12 Teams eine Spende an das Kinderhaus Bodensee geben.“

Verbundenheit mit dem Kinderhaus

Es habe der Musikverein Liggersdorf gespielt, was viele Zuschauer angezogen habe. Auch die Zuschauer habe man um Spenden gebeten. Es habe ein ehemaliger Spieler des Fußballclubs mal im Kinderhaus mitgearbeitet – daher komme die Verbundenheit.

Im Sommer hatten der Musikverein Liggersdorf und etliche andere eine 2000-Euro-Spende möglich gemacht. Auch Bürger und Nachbarn helfen. „Neulich kamen die vom Round Table Stockach und haben einfach unseren Zaun gestrichen“, erzählt Maria Paus.

Das Spendengeld verwendet das Kinderhaus weiterhin für die Gestaltung und Einrichtung der Turnhalle. Es fehlen zum Beispiel noch Matten, da koste aber jede einzelne 400 Euro, heißt es vom Kinderhaus. Auch wünschten sich die Kinder eine Kletterwand oder Klettertaue, Ringe, ein Trampolin, und mehr Schaumstoffquader wären auch toll. „Die Kinder lieben die Halle“, sagt Maria Paus, die sehr dankbar ist für die Unterstützung.

Im Kinderhaus Bodensee leben aktuell acht Kinder. Ihr jüngster Neuzugang ist ein multipel traumatisiertes Kind geflüchteter Eltern. Häufig kommen solche Kinder ins Kinderhaus Bodensee – traumatisierte Kinder mit Bindungsstörungen und ohne Halt finden hier ein neues, liebevoll umsorgtes Zuhause.