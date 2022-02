von Sandra Baindl singen.redaktion@suedkurier.de

Während sich die Mehrheit der Deutschen für eine Heirat in den Sommermonaten entscheidet, werden dieses Jahr nicht wenige den Schritt bereits Ende Februar wagen. Denn dann bietet sich der 22.2.2022 als Hochzeitstag für alle Zahlenmuffel an. An diesem Tag hat auch das Standesamt Hilzingen mit drei Trauungen eine ungewöhnlich hohe Zahl für einen Dienstag mitten im Winter vorgemerkt. Und: Nach zwei Corona-Jahren, in denen die Hochzeiten deutlich zurückgegangen waren, kann die Hilzinger Standesbeamtin Vanessa Koch für das Jahr 2022 eine steigende Nachfrage verzeichnen.

Dass wieder mehr Trauungen angemeldet werden, zeigt: Die Ehewilligen scheinen auf weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen zu hoffen. Der Rekord vom August 2018 wird aber wohl nicht gebrochen werden.

Der Rekord liegt bei neun Paaren an einem Tag

An einem einzigen Tag, dem 18.8.2018, wurden damals allein in Hilzingen neun Paare getraut. Da war es von Vorteil, dass der Gemeinde mehr als eine Standesbeamtin zur Verfügung stand. Aktuell dürfen neben Vanessa Koch und ihrer Vertreterin Ursula Graf auch Bürgermeister Holger Mayer und Hauptamtsleiter Markus Wannenmacher Trauungen vornehmen, wobei die beiden letzteren nur in besonderen Fällen zum Einsatz kommen.

Koch verfasst für jedes Paar eine individuelle Rede. Die Informationen hierzu erhält sie aus dem Vorbereitungsgespräch und einem Fragebogen. Neben Fragen nach dem Kennenlernen, Hobbys und Gemeinsamkeiten legt die 27-Jährige besonderen Wert darauf, die individuellen Wünsche des Paares zu erfahren. Denn jede Trauung sei anders. So habe sie schon eine Trauung mit nur zwei Anwesenden, dem Brautpaar, vollzogen oder auch in der Remise vor über 100 Gästen getraut.

Rathaus-Trauzimmer und Remise als Orte für das Ja-Wort

Eine Trauung ohne Zeugen ist übrigens seit fast 25 Jahren möglich. Mehr als zwei Zeugen dürfen es allerdings nicht sein, auch wenn die Standesbeamtin immer häufiger Anfragen nach einer größeren Anzahl von Zeugen erhält. Koch vermutet hier einen Trend aus den USA, wo gerne mal eine ganze Schar von Brautjungfern und -führern das Paar begleitet.

Die Gemeinde Hilzingen kann gleich zwei außergewöhnliche Orte für Trauungen anbieten. Zum einem steht mit dem Trauzimmer im Rathaus ein wahres Kleinod mit aufwändiger Wandmalerei und Kaminofen zur Verfügung. Zum anderen können sich seit 2011 Paare in den Sommermonaten von Mai bis September auch in der Remise neben dem Rathaus das Ja-Wort geben. In den kühleren Monaten sei dies wegen der fehlenden Heizung nicht möglich.

„Nein hat noch keiner gesagt“

Besonders beliebt seien auch die Samstag-Trauungen, die die Gemeinde anbietet. So erstaunt es auch nicht weiter, dass Paare aus ganz Deutschland zum Heiraten nach Hilzingen kommen. Viele der auswärtigen Paare seien mit der Gemeinde verbunden. Sei es, dass sie selbst früher dort gewohnt haben oder es Familie gibt. Manchmal komme es aber auch vor, dass die Trauung in Hilzingen ein Zwischenstopp auf dem Weg in die Flitterwochen ist. Ganz gleich, woher die Brautleute kommen, über eines ist die Standesbeamtin besonders froh: „Nein hat noch keiner gesagt.“