von Elisabeth Stauder

„Soll es nach 2020 auch 2021 keine Rosentage geben?“ Diese Frage stellten sich Anna, Vallery und Leander Theiss vom Roseanum Schönbrunn in Schlatt am Randen in den letzten Monaten mehrfach. Vor vier Wochen entschieden sie sich dann, für den 12. und 13. Juni zumindest „Rosentage light“ zu planen, ohne die Gewissheit zu haben, dass die Veranstaltung stattfinden kann.

„Wir sind sehr froh, dass es aufgrund der stark verbesserte Corona-Lage nun möglich ist, diese feine und kleine Hausmesse rund um Rosen und deren Begleitstauden anbieten zu können“ erläutert Anna Theiss im Gespräch mit dem SÜDKURIER. „Wir haben momentan eine äußerst komplizierte und für viele auch belastende Zeit. Dem wollen wir etwas Positives entgegensetzen. Die Vegetation in der Gartenanlage wird die Besucher begeistern, zumal die Wetterprognosen sehr gut sind.“

Fachkundige Beratung zu Pflanzen und vielen Gartenthemen

Die „Rosentage light“ bieten nicht alle Attraktionen wie die Rosentage der Vorjahre, denn Corona-bedingt war nicht alles in dem Ausmaß planbar wie erforderlich. Aber neben Informationen und fachkundiger Beratung zu den Pflanzen und vielen Gartenthemen gibt es Live-Musik im Hintergrund und Rosenbowle zur Gartenbesichtigung. „Natürlich haben wir ein Hygienekonzept. Ein Test für den Besuch der Rosentage ist nicht mehr erforderlich, allerdings besteht Maskenpflicht im Laden und an den verschiedenen Ausgabe-Theken“ führt Anna Theiss aus.

Auf sein 20-jähriges Bestehen hätte das Roseanum bei den letztjährigen Rosentagen zurück blicken können. Da diese nicht stattfinden konnten, war es dem Roseanum Team um so wichtiger, nun 2021 die Veranstaltung wieder realisieren zu können. Anna Theiss und ihre Brüder wollen die Tradition der Rosentage, welche ihre Mutter Barbara Theiss ins Leben gerufen hat. beibehalten.

An Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr

Tage und Uhrzeiten: Samstag, 12. Juni, und Sonntag, 13. Juni, 11 Uhr bis 18 Uhr. Eintritt: 6 Euro, Kinder bis 18 Jahren frei. Die Sperrung auf der B 314 zwischen Riedheim und Storzeln mit Umleitung ist zu beachten