Mit „Ichsehewaswasdunichtsiehst“ war das Begegnungs-Projekt der Peter-Thumb-Schule in Hilzingen überschrieben. Initiiert von den Lehrerinnen Lena Spreng und Lena Knapp hatten sich 30 Schüler der Klassen fünf bis zehn für das Projekt beworben. Eine Förderung durch den Rotary-Club Singen im Rahmen des Projekts „Jugend für Werte“ war zugesagt.

So trafen sich die Kinder und zehn Erwachsene aus der Gemeinde zu einem dreitägigen Workshop. Ebenfalls dabei waren Teilnehmer verschiedener Nationalitäten. Die Teilnehmer waren aufgefordert, in Tandems ohne Worte zum Ausdruck zu bringen, welche Gemeinsamkeit(en) sie an sich feststellen, die nicht auf den ersten Blick sichtbar sind. „Mit den Elementen Tanz, Theater, Film, Kunst und Fotografie sollten die Gemeinsamkeiten spielerisch herausgearbeitet werden,“ erklärte Lena Knapp und Lena Spreng ergänzte: „Ziel des Projektes ist, die Menschen in ihrer Vielfalt zusammenzubringen und dabei auszudrücken, was an Gemeinsamkeiten nicht sichtbar ist.“

Professionell begleitet wurde das Projekt, dessen Schirmherr Bürgermeister Holger Mayer ist, durch die Designagentur homebase von Bert Binnig, das Theater Konstanz unter Leitung von Tanja Jäckel und die Dokumentarfilm-Agentur pantheon-pictures. Am dritten Workshoptag, an dem auch Bürgermeister Holger Mayer und der Präsident des Rotary-Clubs Wilfried Trah vorbeischauten, wurden die nonverbalen Darstellungen in einer Fotostrecke dokumentiert. Das Portrait eines Tandems wurde mehrheitlich ausgewählt und wird auf dem Giebel eines Abbruchhauses in Ortsmitte aufgezogen.

Zudem fertigen die Schüler einen Film über den Workshop und stellen ihn ins Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ein. Weitere Aktionen sind an Kirchweih geplant. Nachgeholt werden muss die mit dem Projekt geplante Zoom-Konferenz von Bürgermeister Holger Mayer mit dem Bürgermeister von Kiew, Vitalij Klitschko. „Auch Bürgermeister finden eine Gemeinsamkeit“, so Lena Knapp.