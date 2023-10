Viele Besucher kommen in der Kirchweihwoche nach Hilzingen, um den weit über die Grenzen des Hegaus hinaus bekannten Kirchweih- und Erntedankschmuck in der Pfarrkirche St. Peter und Paul zu sehen. Das barocke Gotteshaus ist wunderbar geschmückt. Am meisten beeindruckend sind jedoch die großen, von vielen fleißigen Händen über Wochen hin aus Körnern, Gewürzen, Samen und Früchten gestalteten Mosaike vor den Altären. „Gottes weibliches Angesicht“ lautet das Thema der diesjährigen Kirchweih-Mosaike.

Für den einen oder anderen mag dieses Titelthema provokant klingen. Tatsächlich aber lasse sich der weibliche Aspekt in der Bibel belegen und sei theologisch nicht umstritten, sagt Simone Meisel, Gemeindereferentin der Hilzinger Seelsorgeeinheit. Die jetzigen Kirchenweihbilder ergänzten nun die Vorstellung von einem männlichen Gott mit der – biblisch fundierten – weiblichen Seite, erklärt die Gemeindereferentin. Im Prinzip seien sie ein Zwischenschritt dahin, sich kein Bild von Gott zu machen, wie es im Zweiten Gebot stehe.

Hier entsteht nach einer russischen Ikone eine Darstellung der göttlichen Weisheit, personifiziert in der Gestalt der Sophia. | Bild: Anna Schneiderheinze

Hat Gott ein Geschlecht? Diese Frage hat sich vielen wahrscheinlich noch gar nicht gestellt: Das Gottesbild, geprägt durch die Sprache der Liturgie und der Gebete, durch die bildlichen Darstellungen, ist im Allgemeinen männlich: Gottvater, Sohn und Heiliger Geist. Aber zumindest der Heilige Geist weist auf das Weibliche in den Gottesvorstellungen hin: Im hebräischen Urtext sei er weiblich, es gebe Bibelstellen, wo von Gott als Mutter gesprochen wird, erläutert Meisel: „Natürlich hat Gott kein Geschlecht – und er ist auch nicht nur männlich zu denken. In den Kirchweihbildern 2023 wollen wir unseren Horizont öffnen für Gottesvorstellungen, die sich weiterentwickeln dürfen.“

Fünf Bildmotive für 2023 1. Gottes-Präsenz: Als Inspiration für das Bild dient ein Gemälde der Künstlerin Maria Primachenko von 1982 „May I Give This Ukrainian Bread to All People in This Big Wide World“, deren Gemälde im Stil der naiven Malerei im Ivankiver Geschichts- und Heimatmuseum bewahrt und von denen mindestens 25 bei einem Angriff im Ukraine-Russland-Krieg zerstört wurden. Eine weitere Inspiration war die ikonische Darstellung der Gottesgebärerin, die als orthodoxe Ikone „Znamenie“ („Gottesmutter des Zeichens“) im Jahre 1180 in Novgorod entstand.

2. Unsere heilige Mutter: Die Darstellung zeigt die Jungfrau Maria von Guadelupe in Mexiko. Sie trägt deutliche Züge der aztekischen Göttin Tonantzin. Ihr Tempel wurde im 16. Jahrhundert von spanischen Eroberern durch eine katholischen Kapelle ersetzt, die später zur Basilika der Jungfrau von Guadelupe wurde.

3. Die Binninger Schutzmantelmadonna: „Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihren Flügeln.“ (Lukas 13,37) Das Bild zeigt die Binninger Schutzmantelmadonna.

4. Die göttliche Fürsorge: Gott spricht: „Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet“. (Jesaja 66,13) Das Bild zeigt Mutter und Sohn geflohen aus Aleppo in Syrien.

5. Sophia – die göttliche Weisheit: Das Bild zeigt die personifizierte Weiheit – Darstellung einer Ikone aus dem 16. Jhd. aus dem russischen Vologda. Die Weisheit wird in der alttestamentlichen Literatur als Schöpferin, Lehrerin, Predigerin, Schwester, Geliebte und Gastgeberin beschrieben, die Aspekte der Menschenfreundlichkeit und Güte Gottes darstellt.

Frühe Kulturen kannten ganz selbstverständlich weibliche Gottheiten. Monotheistische Religionen von Judentum bis Islam integrierten diese weiblichen Vorstellungen teilweise in das Gottesbild. Papst Johannes Paul I. soll es 1978 so formuliert haben: „Gott ist Vater, mehr noch, er ist uns auch Mutter.“ Zudem könne es in der Bibel nachgelesen werden: „Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, männlich und weiblich schuf er sie.“ Und auch die Dreieinigkeit aus Vater, Sohn und heiligem Geist sei nur auf den ersten Blick ausschließlich männlich: „Im hebräischen Urtext ist der Heilige Geist weiblich: die heilige Ruach“, erklärt die Gemeindereferentin.

Anna Schneiderheinze engagiert sich seit diesem Jahr für die Gestaltung der Kirchweih-Mosaike. | Bild: Anna Schneiderheinze

Der Idee hinter dem diesjährigen Thema schließt sich die Lehrerin Anna Schneiderheinze an. Sie ist, unterstützt von Karin Häuptle aus dem Kreis der Bilderlegerinnen, gerade in die Fußstapfen von Agnes Weber-Lorenzet getreten und hat die Entwürfe für die diesjährigen Kirchweihbilder skizziert und gemalt. Die Kunsterzieherin Weber-Lorenzet hat diese Aufgabe weit mehr als 50 Jahre mit viel Freude und großer Professionalität ausgeführt. Vergangenes Jahr hat sie sich schließlich aus privaten Gründen ausgeklinkt.

Auch Petra Reiling und Marianne Rieb (von links) sind im Team aktiv. | Bild: Anna Schneiderheinze

Anna Schneiderheinze ist mit genauso viel Begeisterung dabei. Wie üblich habe man auch das diesjährige Thema gemeinsam im zuständigen Gremium festgelegt. Zu ihm gehören sowohl der Pfarrer und die Gemeindereferentin, als auch Vertreterinnen der Organisatoren und der Mosaiklegerinnen, erzählt die Lehrerin. Sie unterrichtet am Friedrich-Wöhler-Gymnasium in Singen.

Hilzingen Generationswechsel bei den Mosaiklegern: In Hilzingen entsteht zurzeit der Erntedank-Schmuck Das könnte Sie auch interessieren

Alle fünf diesjährigen Hauptbilder stellten Gott als Frau dar, so Meisel. Jeder, der sie sehe, denke da fast automatisch an Maria, die Mutter Gottes. „Diese wohlvertrauten und gängigen Vorstellungen wollen unsere Kirchweihbilder aufbrechen.“ Und die Betrachter sollen nicht alleine gelassen werden: Neben den Mosaiken stehen Info-Tafeln.

Es ist feinfühlige Handarbeit beim bilderlegen erforderlich (von links): Marianne Rieb, Petra Reiling und Elsa Muscheler. | Bild: Anna Schneiderheinze

Der Erntedankschmuck in der katholischen Pfarrkirche kann vom Sonntag, 15. Oktober, bis zum Sonntag, 22. Oktober, täglich von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden, wenn nicht gerade Gottesdienst gefeiert oder ein Konzert veranstaltet wird.