Angesichts der Corona-Lage hat der Hilzinger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung entschieden, dass es auch in diesem Jahr auf den kommunalen Liegenschaften der Gemeinde keine öffentlichen Fasnacht-Veranstaltungen geben soll.

Unabhängig von einer sicherlich noch kommenden übergeordneten Vorgabe sehe er keine Möglichkeit eine Fasnacht im größeren Rahmen abzuhalten, warb Bürgermeister Holger Mayer für den Beschlussvorschlag der Gemeindeverwaltung. Auch unter den geltenden Vorschriften, der Masken- und der Testpflicht, sei es nicht vorstellbar, dass angesichts der Pandemie-Auswirkungen größere Fasnachtsveranstaltungen umgesetzt werden könnten.

Einen Alleingang wollte Mayer aber nicht wagen. Die Hilzinger Gemeindeverwaltung habe sich im Vorfeld mit einigen Fastnachtsvereinen ausgetauscht und auch die Narren seien sich der Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen bewusst. „Sie wollen kein Risiko eingehen“, so das Fazit von Ordnungsamtsleiter Thomas Ruck.

Kleine Aktionen ohne Publikum, wie zum Beispiel das Schminken der Kinder in den Kindergärten, das Umschmücken der Weihnachtsbäume zu Narrenbäumen vielleicht, und die Schlüsselübergabe an den Rathäusern in Hilzingen und den Ortsteilen durch die Gebäudefenster seien jedoch nicht nur vertretbar, sondern durchaus auch gewünscht, so Hilzingens Bürgermeister Holger Mayer.