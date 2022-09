von Elmar Veeser

Die Idee, ihren Unterstützern bei der Ankunft nach der Flucht aus der Ukraine mit einem Fest auf Burg Riedheim zu danken, kam von den ukrainischen Mitbürgern. In der hübsch mit Girlanden, Bildern und Luftballons geschmückten Burg herrschten die Farbkombinationen blau-gelb und schwarz-rot-gold vor und auch die Nationalflaggen beider Länder fehlten nicht. Viele ukrainische Mütter waren mit ihren Kindern vor Ort.

Palina und Juri, beide selbst noch im Kindesalter, begrüßten die Gäste und stellten ihre Heimat, die Ukraine, in einem Lichtbildvortrag vor. Zuerst in ukrainischer Sprache, dann auf Deutsch.

Auch Altbürgermeister Franz Moser war vor Ort (ganz vorne) und ebenso Andreas Schmid, der von den ukrainischen Gastgebern mit einer Dankesurkunde geehrt wurde (rechts mit Blick nach vorne). | Bild: Elmar Veeser

Danach wurde es sehr emotional, als die ukrainischen Gastgeber die Bühne betraten und mit der Hand auf dem Herzen die Nationalhymne ihres derzeit so geplagten Landes mit Inbrunst sangen. Emotional ging es weiter, als jeder der Helferinnen und Helfer einzeln nach vorne gebeten wurde, und ihnen unter Applaus und Umarmungen eine persönliche Urkunde überreicht wurde, in der ausführlich die Art der Hilfsleistungen beschrieben wurde, die von ihnen geleistet wurde oder noch geleistet wird.

Ukrainische Spezialitäten durften natürlich nicht fehlen: hier der Karavaj – ein sehr hübsch dekorierter runder Hefekuchen mit Honig und Rosinen. | Bild: Elmar Veeser

Viele Helfer unterstützen beim Ankommen

Einer der Ersten, der eine Urkunde überreicht bekam, war Andreas Schmid, seit vielen Jahren unermüdlicher Helfer in der Initiative offenes Hilzingen. Gedankt wurde auch Simone Bührer und Nancy Kräftenrath, Silvia Ardelt, Anna und Rainer Schobries sowie Claudia und Olexandr Vertsow.

Dank für die Kleiderstube Mit ihrer Binninger Kleiderstube haben Simone Bührer und Nancy Kräftenrath seit März dieses Jahres die Flüchtlinge nicht nur mit den nötigsten Kleidungsstücken versorgt, sondern auch mit Schuhen, Hygieneartikeln und Spielzeug für die Kinder. Dank für das Möbelhaus Silvia Ardelt aus Duchtlingen organisierte Gebrauchtmöbel für Flüchtlinge und half zusammen mit ihren Mitstreitern auch beim Aufbau. Der Bedarf an Einzelbetten, Waschmaschinen, Kühlschränken und Nähmaschinen sei weiter ungebrochen, wie sie sagt und bittet um weitere Spenden. Dank fürs Übersetzen Anna und Rainer Schobries konnten mit ihrem fließenden Russisch mehrfach in Notsituationen, etwa bei Unfällen oder Arztterminen oder auch „nur“ bei Problemen in der Schule, als Dolmetscher aushelfen. Dank für beschwerliche Reise Olexandr Vertsow und dessen Ehefrau Claudia fuhren schon in der ersten Woche nach Kriegsbeginn auf eigene Faust, damals noch ohne jegliche Unterstützung, an die Grenze bei Uschhorod im Länderdreieck der Slowakei, Ungarn und der Ukraine, um Tochter Aleksandra und Enkel Georgi nach Deutschland zu holen. Inzwischen haben sie viermal die beschwerliche Reise unternommen und insgesamt 15 Familien in Sicherheit gebracht. Zudem hatten sie als Gastfamilie zeitweise bis zu zehn Flüchtlingen im eigenen Haus Obdach gewährt.

Wohnraum dringend gesucht

Holger Mayer, der amtierende Bürgermeister von Hilzingen, der es sich zusammen mit Altbürgermeister Franz Moser nicht nehmen ließ, auch vor Ort mitzufeiern, wies in seinem Appell nochmal darauf hin, dass nach wie vor dringend Wohnraum für Flüchtlinge in Hilzingen und den Ortsteilen gesucht werde. Wer Wohnraum anzubieten habe, solle sich mit dem Rathaus in Verbindung setzten.