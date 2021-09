Hilzingen vor 4 Stunden

Wohin die Reise geht: Höfe ermöglichen Camping inmitten der Natur

Der Magdalenenhof in Hilzingen bietet drei Stellplätze für Urlauber an. Gerichtet ist das Angebot an alle, die naturnah übernachten wollen. Doch während die Plätze im ersten Corona-Sommer oft ausgebucht waren, ist die Nachfrage in diesem Jahr spürbar geringer.