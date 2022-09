Eine 48-jährige Mercedes-Fahrerin bog laut Schilderung der Polizei aus der Straße Am Bach kommend auf die Otto-Dix-Straße ab und stieß dabei mit einem vorfahrtsberechtigten VW Polo einer 25 Jahre jungen Frau zusammen, die in Richtung Ortsmitte fuhr. Verletzt wurde niemand. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro, den Schaden am Polo schätzt die Polizei auf rund 8000 Euro.