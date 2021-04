von SK

Außerdem zog sich der Mann mehrere Prellungen zu, wie die Polizei mitteilt. Die Verletzungen entstanden, obwohl der Radfahrer einen Helm trug. Er war laut der Mitteilung auf der Hauptstraße in Richtung Singen unterwegs, als er auf der abschüssigen Strecke auf Höhe der Einmündung der Randegger Straße stürzte. Als Ursache geben die Beamten einen Fahrfehler an. Der Mann kam per Rettungsdienst in ein Krankenhaus.