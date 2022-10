Gottmadingen vor 1 Stunde

Unfall in Gottmadingen-Randegg: Beim Rückwärtsfahren gegen Auto geprallt

Mehr als 20.000 Euro Schaden ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in der Otto-Dix-Straße entstanden, als eine Autofahrerin aus einer Grundstückseinfahrt fuhr. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.