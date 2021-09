Als sie mit Ihrem Subaru rückwärts einparken wollte, trat die 71-Jährige auf das Gaspedal anstatt auf die Bremse, so schildert die Polizei. Das Auto machte einen Satz nach vorne und prallte gegen einen geparkten BMW. An diesem entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.