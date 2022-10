So schildert sie den Hergang des Unfalls: Eine 22 Jahre junge Opel-Fahrerin war mit ihrer 18-jährigen Beifahrerin auf der Kreisstraße 6149 von der Schweiz kommend in Richtung Gottmadingen unterwegs. In einer Linkskurve kam die 22-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge lenkte sie stark dagegen, so dass der Opel Corsa ins Schleudern geriet, sich überschlug und im Acker neben der Straße zum Liegen kam. Die beiden jungen Frauen erlitten dabei schwere Verletzungen. Rettungswagen brachten sie in umliegende Kliniken. Um den demolierten Unfallwagen kümmerte sich ein Abschleppdienst. Die K 6149 war während der Unfallaufnahme vollgesperrt.