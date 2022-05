Erneut haben Unbekannte im Hegau Hakenkreuze hinterlassen. Nach dem jüngsten Vorfall am jüdischen Museum in Gailingen wurden jetzt rechtsextremen Schmierereien sowohl an einem Spielplatz in der Gailinger Grenzlandstraße, als auch an der Schule in Randegg entdeckt.

Gailingen Fassade des Jüdischen Museums beschmiert Das könnte Sie auch interessieren

Die Symbole seien aber bereits wieder übersprüht und unleserlich gemacht worden, heißt es im Polizeibericht. Ein Zusammenhang mit der Tat am jüdischen Museum ist laut Polizei eher unwahrscheinlich, könne aber auch nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise an die Polizei Gottmadingen, Telefon (07731)1437-0.