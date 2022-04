Gailingen vor 5 Stunden Fassade des Jüdischen Museums beschmiert Verantwortliche entdecken kleine Hakenkreuze am Geländer zum Museum. Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Eine der Schmierereien, die am Freitagmorgen, 1. April, außen am Jüdischen Museum in Gailingen gefunden wurden. | Bild: Freißmann, Stephan