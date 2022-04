von Ingeborg Meier

Die Corona-Pandemie hat in den vergangenen beiden jahren auch die Freunde lodernder Osterfeuer ausgebremst. Jetzt brechen neue Zeiten an. In einer Reihe von Hegau-Orten sind an den kommenden Feiertagen derartige Veranstaltungen geplant. So wird es in Bietingen, Steißlingen, und voraussichtlich auch in Binningen endlich wieder ein Osterfeuer geben. Ganz neue Wege geht man hingegen in Mühlhausen-Ehingen: Dort lädt die Freiwillige Feuerwehr in Mühlhausen erstmals zum Osterzauber ein. Statt des gewohnten Osterfeuers wollen die Aktiven der Feuerwehr im Ort am Ostersonntag ab 18 Uhr mit dem Osterzauber das Publikum mit besonderen Beleuchtungseffekten rund um das Feuerwehrgerätehaus überraschen.

Holz zwei Jahre gelagert

Nicht nur dort, sondern bei allen Vereinen und den Feuerwehren, die traditionell für die großen Osterfeuer sorgen, herrscht Aufbrauchstimmung nach der Zwangspause. Nach zwei Jahren Corona-Beschränkungen scheint es nun wieder möglich, die aufgetürmten großen Holzstöße zu entzünden.

Hilzingen Osterfeuer locken im Hegau ungewöhnlich viele Besucher an Das könnte Sie auch interessieren

Dabei zeigt ein Blick zurück auf die vergangenen Jahre: Die Osterfeuer sind beliebte, gut besuchte Treffpunkte. Im Flammenschein, bei Grillwurst und Getränken fühlen sich Jung und Alt wohl.

Was die Veranstalter bis vor kurzem verunsicherte, war nach den aktuellen Lockerungen der Corona-Vorschriften weniger die Pandemie, sondern die Trockenheit der letzten Wochen und das damit verbundene Waldbrandrisiko. „Nach den Niederschlägen in der vergangenen Woche haben wir aber keine Bedenken mehr. Unser Osterfeuer findet statt“, sagt beispielsweise David Maier. Er ist einer der Leiter in der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg. Sie entzündet in Steißlingen seit Jahrzehnten am Abend des Ostermontags auf dem Geissbühl-Hügel das kunstvoll geschichtete Brandmaterial.

Nach zwei Jahren Corona-Pause soll es wieder Osterfeuer geben -unter anderen in Bietingen | Bild: Ingeborg Meier

Die anderen Osterfeuer brennen bereits am Ostersonntag. Bequemer als in anderen Jahren hat es diesmal der Musikverein Bietingen. Er organisiert das dort „Osterfunken“ genannte Großfeuer. Das Holz für das jetzige liegt nämlich bereits seit 2020 im Wald. Damals hatten die Musiker schon das Brandmaterial besorgt. Dann kam kurz vor Ostern der erste Corona-Lockdown, und die Osterfeuer-Events mussten abgesagt werden.

Freude auf gemeinsames Fest

„Jetzt freuen sich die Aktiven des Musikvereins richtig, wieder einmal zusammen etwas auf die Beine stellen zu können und hoffentlich auch endlich wieder unbeschwert mit der Bietinger Bevölkerung und den Gästen aus den Nachbargemeinden zusammen festen zu können.“, sagt die Bietingerin Diana Zolg als Schriftführerin des Musikvereins und erfahrene Mitorganisatorin des Osterfunken.

Genauso sehen das die Steißlinger Pfadfinder: „Es tut uns allen gut, mal wieder eine gemeinsame Aktion zu haben,“ sagt Maier. Und er weist auch auf die Kasse der Pfadfinderschaft hin: Die sei nach zwei Jahren fast ohne geldbringende Aktivitäten doch recht leer.

Auch in Binningen ist ein Osterfeuer geplant. Die Organisatoren von der Freiwilligen Feuerwehr Binningen behalten sich zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch eine Absage vor. Man müsse erst noch sehen, was die Auflagen des Landratsamtes bezüglich des Brandmaterials beinhalten, erklärt der Abteilungskommandant Ralf Schuhwerk. Er rechnet damit, dass die Bestimmungen aus Konstanz rechtzeitig vor Ostern eintreffen.

Frei Verfügbar Nichts mehr verpassen mit der Hegau-Mail: So erhalten Sie kostenlos die Themen ihrer Heimat am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Bisher hat auch die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen am alten Sportplatz in Mühlhausen ein Osterfeuer organisiert. In diesem Jahr ist das nicht der Fall. Das Areal wird bebaut, ein Ausweichstandort ist nicht vorhanden. Das ist aber kein Grund zur Betrübnis: Die Floriansjünger laden jetzt zum „Osterzauber“ rund um das Feuerwehrhaus ein. Sie versprechen schöne Beleuchtungseffekte und Illuminationen. Fackeln und Feuerschalen, an denen die Kinder ihr Stockbrot rösten können, werden noch zusätzlich für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgen. Gespannt ist Kommandant Oliver Drescher, ob und welche Auflagen aus Konstanz es in Bezug auf den Eigenschutz für die Wehr-Mitglieder geben wird. „Wir sind ja immer noch für die Aufrechterhaltung unserer Einsatzfähigkeit verantwortlich,“ erklärt Drescher.

Neue Ideen in Mühlhausen

Osterfeuer gibt es am Ostersonntag in Bietingen und voraussichtlich auch in Binningen – hier ist die Durchführung noch nicht sicher – oberhalb bzw. am Sportplatz. Die Osterfeuer werden in der Dämmerung, bzw. bei Einbruch der Dunkelheit angezündet. Die Veranstaltungen beginnen aber bereits gegen 18 Uhr, in Bietingen um 17.30 Uhr. Für Essen und Trinken, Sitzgelegenheiten und Wetterschutz soll vor Ort gesorgt sein, kündigen die Veranstalter an.

In Steißlingen wird dann traditionell das letzte Osterfeuer des Hegaus für das Jahr 2022 am Geissbühl erst am Ostermontag ab 20 Uhr entzündet. Zuvor findet am benachbarten Schafstall ab 19 Uhr ein Gottesdienst für alle Teilnehmer statt.