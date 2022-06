Unerfreulich endete am Mittwoch in den frühen Morgenstunden eine Busreise für einen pakistanischen Staatsangehörigen, der am Grenzübergang in Bietingen kontrolliert wurde, teilt das Polizeipräsidium Konstanz mit. Wegen versuchter Erpressung müsse der gesuchte Straftäter nämlich nun für mehrere Monate in Haft.

Als Beamte des Bundespolizeireviers Singen um kurz nach 2 Uhr einen aus der Schweiz kommenden Reisebus kontrollierten, seien sie im Rahmen einer Personenüberprüfung auf einen offenen Haftbefehl gestoßen.

Singen Der Handschellenprozess fällt aus: Was das für die Aufarbeitung bedeutet Das könnte Sie auch interessieren

Urteil fiel bereits 2019

Mit rechtskräftigem Urteil des Amtsgerichts Besigheim war der 28-jährige Mitreisende im Jahr 2019 zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt worden. Zur Haftvollstreckung sei der in Italien lebende Mann nunmehr seit gut einem Jahr von der Staatsanwaltschaft Heilbronn gesucht worden.

Seine Reise durfte er nicht fortsetzen, stattdessen erfolgte wenige Stunden später eine Einweisung in die Justizvollzugsanstalt Konstanz, so die Mitteilung der Polizei.