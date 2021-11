Ein 69 Jahre alter Autofahrer hat in Gottmadingen einen Unfall mit zwei Leichtverletzten und einem hohen Schaden von 115.000 Euro verursacht. Dabei wurde auch der Autofahrer selbst leicht verletzt, wie die Polizei mitteilt. Der Mann war am Samstag gegen 12.15 Uhr von Gottmadingen kommend in Richtung Singen unterwegs, als er zu schnell in den Kreisverkehr im Bereich des Industriegebietes fuhr. Dadurch kam er laut Polizei von der Fahrbahn ab, hob am Bordstein ab und flog auf die angrenzende Wiese. Letztlich schleuderte der Wagen in Richtung eines Fliesenfachgeschäftes, wo er das Schaufenster durchbrach und an einer Verkaufstheke zum Stehen kam.

Ein Auto hob im Kreisverkehr am Bordstein ab und kam erst im Verkaufsraum eines Fliesenfachgeschäfts zum Stehen. Der Schaden ist hoch. | Bild: Feuerwehr Gottmadingen

Schaden ist hoch, Statik aber offenbar nicht gefährdet

Zwei Mitarbeiter des Fliesenfachgeschäftes wurden durch Splitter leicht verletzt. Am Auto entstand laut Polizeiangaben Totalschaden in Höhe von geschätzt 15.000 Euro, es wurde abgeschleppt. Dazu kommt ein hoher Gebäudeschaden von rund 100.000 Euro. Statiker haben laut Polizei das Gebäude geprüft, das Technische Hilfswerk sicherte das Schaufenster.

Die Polizeiermittlungen zur Unfallursache dauern an.