Auf Bargeld hatte es der Unbekannte laut Polizei in der Nacht zum Mittwoch bei einem Einbruch in das Reisebüro abgesehen. „Im Dorfgärten“ sei er über die Eingangstür in das Geschäft eingedrungen und habe Schränke und Regale durchwühlt, wie es im Polizeibericht heißt. In einem Büro habe er in einem Metallschrank einen geringen Bargeldbetrag entdeckt, den er eingesteckt haben soll.

Unerkannt sei dem Eindringling laut Polizei die Flucht gelungen. Nach ersten Ermittlungen hat er einen angerichteten Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro im Geschäft hinterlassen. Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl nimmt die Polizei Gottmadingen entgegen, Telefon: (07731)1437-0.