Ab dem 8. August können montags keine Öffnungszeiten mehr angeboten werden. Dies berichtet die Gemeindeverwaltung Gottmadingen in einer Pressemitteilung. Bereits zu Beginn der Saison 2022 hatte das Höhenfreibad am Montag geschlossen. Für die Sommermonate konnte weiteres Personal für den Betrieb des Bades gefunden werden, weshalb Ende Juli der Ruhetag am Montag gestrichen und das Bad an sieben Tagen in der Woche geöffnet werden konnte. Da nun erneut Personal ausfällt, müssen die Öffnungszeiten wieder eingeschränkt werden. Ab sofort wird am Montag wieder ein Ruhetag eingelegt. Das Bad bleibt geschlossen, die Gastronomie des Höhenfreibades kann jedoch besucht werden. Am Dienstag wird der Frühschwimmertag angeboten. Die Badegäste können von 6 bis 20 Uhr das Bad besuchen. Es hat von Mittwoch bis Sonntag von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet. Aktuelle Informationen zum Höhenfreibad sind unter

www.hoehenfreibad-gottmadingen.de erhältlich.

