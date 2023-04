Zu einem Dorfgespräch vor Ort, in der Hilzinger Straße, Einmündung Gebsensteinstraße beim Spielplatz, lädt Bürgermeister Michael Klinger laut Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung Gottmadingen ein. Es findet am Donnerstag, 20. April, um 17 Uhr statt. Der Standort sei im Jahr 2017 schon einmal für ein Wohnhaus für Flüchtlinge in der Planung gewesen. Durch die sinkende Zahl von Geflüchteten habe die Gemeinde das Projekt zurückgestellt. „Die Gemeinde bleibt bei der Strategie, mit dem neuen Gebäude in der Hilzinger Straße den notwendigen Wohnraum zur Unterbringung von Geflüchteten möglichst dezentral, verteilt über die einzelnen Bezirke von Gottmadingen und über die Ortsteile, zu schaffen“, so Michael Klinger in der Pressemitteilung. Nun würden die notwendigen Schritte für die Bebauung eingeleitet. An dieser Stelle, in der Hilzinger Straße, soll ein Wohngebäude entstehen, das mit dem bereits bestehenden Gebäude im Kornblumenweg vergleichbar sein werde.

Gebaut werden laut Klinger 2- und 3-Zimmer-Wohnungen, die später neben den bereits vorhandenen Wohngebäuden als Gemeindewohnungen als bezahlbarer Wohnraum vermietet werden können. Das Land Baden-Württemberg fördere das Bauvorhaben mit gut 650.000 Euro. Die Errichtung dieses Wohngebäudes sei ein Beitrag dazu, die Unterbringungsverpflichtung der Gemeinde Gottmadingen, die aus der Zuteilung der Flüchtlinge durch das Landratsamt auf die einzelnen Kommunen des Landkreises resultiere, zu erfüllen. „Diesen Zuschuss brauchen wir als Gemeinde dringend, um vor dem Hintergrund der anderen Themen die uns bewegen, wie zum Beispiel dem letzten Bauabschnitt der Halle in Randegg und dem Ausbau des Glasfasernetzes, die große Herausforderung bei der Unterbringung der Geflüchteten in Gottmadingen zu stemmen“, erklärt der Bürgermeister. Beim Dorfgespräch soll anhand von Plänen das konkrete Bauprojekt erläutert werden. Er hoffe auf eine rege Bürgerbeteiligung, so Klinger.