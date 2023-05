Das Sprichwort „Der April macht, was er will“ bestätigte sich am Wochenende: Das wechselhafte Wetter bescherte dem Gottmadinger Frühjahrsmarkt Sonnenschein und Regenschauer. Zeigte sich der April mit herrlichem Frühlingswetter zum Auftakt am Samstagmorgen noch von seiner besten Seite, prasselte gegen Mittag ein heftiger Regenschauer nieder. Am Nachmittag gab es dann wieder Sonnenschein und zahlreiche Besucher belebten die Marktgassen.

Besonders betroffen waren die Flohmarkthändler, die am Samstagmorgen schon ab 6 Uhr ihr Sammelsurium unter freiem Himmel ausbreiteten. Familie Schönemann hatte vorgesorgt: „Wir haben mit einer Plane alles abgedeckt, aber die meisten haben im Regen ihre Sachen zusammengepackt“, fand Stefanie Schönemann es jammerschade, denn der Markt sei richtig gut besucht gewesen.

Von den Wetterkapriolen ließen sich die Marktbesucher auch nicht abhalten. Michael Prill gehörte zu den treuen Kunden und deckte sich am Tee- und Gewürzstand ein. Er sagte: „Ich komme bei jedem Wetter, nur hier finde ich die Auswahl und die Qualität.“ Damit steht er nicht allein, das vielfältige Sortiment der Krämerstände lockt auch Kunden aus den umliegenden Orten. Eine Kundin aus Tengen kauft regelmäßig am Kurzwarenstand ein, denn dort finde sie noch Artikel, die man sonst gar nicht mehr bekomme.

Auch die ortsansässigen Vereine gehörten zum Marktgeschehen. Blickfang war eine Rettungsaktion hoch über den Köpfen der Zuschauer: Auf Einladung der Freiwilligen Feuerwehr führten Mitglieder einer Bergwacht aus dem Schwarzwald die Rettung an der Drehleiter vor. Mit gut 80 selbstgebackenen Torten und Kuchen lud der DRK-Ortsverein wieder zum Schmaus. Seit Jahrzehnten ist auch der Fanfarenzug auf den Gottmadinger Märkten mit einem Essensangebot vertreten. Neu war dieses Mal der gebraucht angeschaffte Schankwagen, dessen Renovierung erst einen Tag vor Marktbeginn abgeschlossen wurde.