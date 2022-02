Aufmerksame Nachbarn bemerkten laut Gottmadinger Feuerwehr in den frühen Stunden des vergangenen Samstagmorgens ein Feuer an der Fassade eines Neubaus in der Eichenbohlstraße in Bietingen und verständigten die Feuerwehr. Die Einsatzabteilungen Bietingen und Gottmadingen wurden um 6.47 Uhr alarmiert. Das Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) aus Bietingen traf als erstes ein und begann unverzüglich unter Atemschutz und einem Strahlrohr die Brandbekämpfung. Über drei Stockwerke brannte die Isolierung der Außenfassade.

Feuerwehrleute inspizieren nach den Löscharbeiten die Lage rund um das Gebäude. | Bild: Feuerwehr Gottmadingen

Ein weiterer Atemschutztrupp ging in das Untergeschoss des Gebäudes, das massiv verraucht war. Um sicherzustellen, dass sich das Feuer nicht hinter der Fassade ausbreiten konnte, wurde mit einer Spezialsäge die Fassade geöffnet. Über die Wärmebildkamera wurden Glutnester ausfindig gemacht und abgelöscht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr Gottmadingen war mit vier Fahrzeugen und 23 Mann vor Ort. Nach zwei Stunden konnte die Einsatzstelle an die mittlerweile eingetroffenen Besitzer übergeben werden.