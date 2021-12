von SK

Bislang unbekannte Täter sind in einen Geräteschuppen und zwei Maschinenhallen in Gottmadingen-Murbach eingebrochen. Dort haben sie mehrere Motorsägen und Motorsensen im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Darüber informiert nun das Polizeipräsidium Konstanz. Laut der Mitteilung ereigneten sich die Einbrüche bereits im Zeitraum von Mittwoch, 1. Dezember, um 16 Uhr bis Freitag, 3. Dezember, um 14 Uhr.

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. Wer im fraglichen Zeitraum etwas von den Einbrüchen mitbekommen hat, wird gebeten, sich unter Telefon (077 31) 888 0 an das Polizeirevier in Singen zu wenden. Erst etwa zwei Wochen zuvor hatte ein unbekannter Einbrecher Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro aus eine Kastenwagen gestohlen, der in Rielasingen-Worblingen abgestellt war.