Sichtbarer Rauch aus einer Erdgeschosswohnung war zu erkennen. Die Anwohner alarmierten die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot anrückte. Anfänglich wurde eine Person in der Wohnung gemeldet. Bei Ankunft befand sich die Person im Freien. Ein Atemschutz-Trupp betrat über die Terrassentür die Wohnung. Die Ursache für die Verrauchung war schnell klar: In der Küche war der Backofen auf höchster Stufe eingeschaltet. Die heißen Bleche und Essensrückstände wurden ins Freie gebracht. Ein Sachschaden entstand offenbar nicht. 13 Feuerwehrleute waren im Einsatz, 14 in Bereitstellung. Mit vor Ort war der Rettungsdienst, ein Notarzt, die Polizei und Kreisbrandmeister Andreas Egger.