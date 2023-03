Von der Straße abgekommen, ins Schleudern geraten und anschließend mit dem Wagen auf dem Dach zum Liegen gekommen ist eine 18-jährige Autofahrerin am Montag zwischen Gottmadingen und dem Hilzinger Teilort Riedheim. Wie die Polizei mitteilt, war die junge Frau mit einem Skoda gegen 9.45 Uhr auf der Kreisstraße 6144 in Richtung Riedheim unterwegs, als sie in einer leichten Kurve teilweise auf den Grünstreifen kam und das Auto dann ins Schleudern geriet. Daraufhin kam das Auto von der Straße ab und überschlug sich.

Die Fahrerin hatte laut Polizei aber Glück im Unglück und konnte sich unverletzt aus dem Unfallauto befreien, das auf der Frontscheibe lag. Die Polizei schätzt den Schaden am Skoda auf 15.000 Euro, das Auto musste abgeschleppt werden.