Wie steht es mit der Haftung?

In der Nutzungsordnung sind auch die Haftungsfragen geklärt. Danach haftet die Gemeinde nicht für Schäden an den Rädern oder deren Verlust. Auch was die Schließfächer angeht, übernimmt die Gemeinde keine Haftung. Die Benutzer hingegen haften für Schäden, die sie fahrlässig oder vorsätzlich verursacht haben. Fahrräder im frei zugänglichen Bereich dürfen nicht länger als zwei Wochen abgestellt werden. Wer länger dort parkt, wird mit einem Hinweisschild aufgefordert, sein Rad abzuholen. Nach weiteren zwei Wochen wird das Rad abgeholt und als Fundsache behandelt. Auch wenn es sich um eine geschlossene Fahrradabstellanlage handelt, so werden die Mieter aufgefordert, ihre Fahrräder abzuschließen, um diese vor Diebstahl zu schützen. Plätze in diesem Bereich können nur online über www.fahrradhaus-gottmadingen.de gebucht werden. (gtr)