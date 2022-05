Gute Nachrichten für die Polizisten in Gottmadingen: Das Schimmelrevier in der Hegau-Gemeinde ist keines mehr. Der Pilzbefall im Gebäude in der Hilzinger Straße 11 ist beseitigt. Dies informierte Polizeipressesprecher Uwe Vincon in einer entsprechenden Mitteilung mit. „Der Polizeiposten Gottmadingen, der wegen einer kurzfristig anberaumten Sanierungsmaßnahme vorübergehend geschlossen worden war, ist seit dieser Woche wieder besetzt und geöffnet“, heißt es dazu in der Pressemitteilung. Die Beamten, die während den Arbeiten vorübergehend beim Polizeirevier Singen ihren Dienst verrichteten, seien in die frisch renovierten Räume zurückgekehrt.

Seit Ende April war der Polizeiposten in Gottmadingen geschlossen. Aus gutem Grund, wie SÜDKURIER-Recherchen damals ergaben: In der ehemaligen Arrestzelle und in einer Art Asservatenkammer ist der Schimmelbefall zum ersten Mal entdeckt worden. Unter anderem wurde das Revier auch deshalb temporär geräumt und die Polizisten vorübergehend im Singener Revier untergebracht, weil „teilweise eine Kontamination mit Schimmelsporen vorlag“, wie Vincon damals schilderte. Bürgermeister Michael Klinger sprach von einem handfesten Skandal und kritisierte vor allem die mangelnde Transparenz der Polizei scharf.

Der Schimmel ist nun gänzlich aus dem Gebäude verschwunden. Eine Raumluftmessung habe laut Architekt Peter Schuch vom Landesamt Vermögen und Bau mit Sitz in Konstanz keinerlei Beanstandung geben: „Es wurden keine Werte überschritten, im Gegenteil: Die Werte lagen ziemlich weit unten.“ Auch Polizeisprecher Uwe Vincon bestätigt dies. Er betont, dass keinerlei gesundheitliches Risiko für die Polizisten in Gottmadingen mehr gebe. „Die Kollegen haben ihre Dienststelle zurück“, so Vincon. Die Umleitung der Telefonnummer des Polizeipostens, (0 77 31 )14 37 0, zum Revier Singen sei ebenfalls zurückgenommen worden. Sie erfolge nur noch außerhalb der Öffnungszeiten des Polizeipostens.