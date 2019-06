Bei den Zahlenspielen im Gottmadinger Gemeinderat kann einem ganz schwindlig werden. Natürlich kostet eine Schule deutlich mehr als das, was ein Durchschnittsverdiener jemals zur Verfügung haben wird. Ein Blick auf die Dimensionen macht nachdenklich: Allein der nun beschlossene Parkettboden der neuen Eichendorff-Realschule kostet rund 600 000 Euro, das entspricht einem Einfamilienhaus. Das ist ein Haufen Holz. Es war abzusehen, dass der Neubau teurer wird als gedacht. Und natürlich ist Parkett schöner als Linoleum und wie so oft kosten schöne Dinge eben etwas mehr. 2014 hoffte manch ein Gemeinderat noch, dass die damals veranschlagten Kosten von 21 Millionen Euro gesenkt werden könnten, doch davon ist keine Rede mehr. Warum eigentlich nicht? Wenn beim Einfamilienhaus der Boden teurer wird, muss auch an anderer Stelle gespart werden. Immerhin ist sich das Gremium einig, dass die Kosten nicht immer weiter steigen dürfen. Denn bis zur Eröffnung ist noch viel Zeit und bis dahin gibt es noch viele Gemeinderatssitzungen – hoffentlich ohne weitere gewaltige Preissteigerungen.