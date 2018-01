Gottmadingen Gerstensäcke starten in die fünfte Jahreszeit

Die kurze Fasnacht fordert von den Narren ab jetzt jede Menge Aktivitäten, weshalb der Terminkalender in Gottmadingen prall gefüllt ist.

Kaum sind die Weihnachtsbäume abgebaut, holen die Narren ihr Häs aus dem Schrank. Auch die Gottmadinger Narrenzunft Gerstensack startet unter dem Motto „Hopfen und Malz, üs g’fallt’s“ schon durch. „Die Fasnet 2018 ist kurz, schon am 13. Februar endet sie“, bemerkte Zunftmeister John Weber bei der Dreikönigssitzung vor 50 Gästen im Siedlerheim in der Donaustraße.

Es geht ab jetzt Schlag auf Schlag. Die Gerstensäcke sind bereit. Weber blickte auf einen prall gefüllten Terminkalender. Er reimte: „Das Gute ist ganz nah, die Fasnet, die isch scho da . . . die besinnlich Zeit isch nun vorbei, mir startet durch mit üserer Narretei.“ Höhepunkte sind, wie jedes Jahr, die Gerstensackkonzerte in der Eichendorffhalle am 3. und 4. Februar und der Fasnachtsmontag mit einem großen Umzug, zu dem 50 Gruppen mit 2000 Hästrägern, 500 Musikern und einigen Umzugswägen erwarten werden. Neu im Programm ist die Kinder- und Jugendparty am Fasnachtsfreitag. Der Kindernachmittag für den Narrensamen im Alter bis zwölf Jahren in der Fahrkantine startet um 16 Uhr, von 18 bis 21 Uhr gibt es eine Jugendisco.

Zum 62. Mal heißt es: Vorhang auf für die Gottmadinger Gerstensackonzerte. Weber versprach in der Dreikönigssitzung ein buntes, toll gemischtes, dreieinhalbstündiges Programm unter neuer Regie: Benno Armbruster und Armin Lang koordinieren den beliebten Narrenspiegel. Karten gibt es im Vorverkauf am 13., 20. und 27. Januar, jeweils von 10 bis 13 Uhr, beim Edeka-Markt in Gottmadingen. Ab 13. Januar liegt auch das Narrenblättle „de Gerstensack verzellt“ bereit.

Weitere Termine der Zunft: 40. Bieranstich in der Fahrkantine am 24. Januar, Schmotzige Dunschtig mit Narrenbaumstellen, Schul- und Rathausschließung und Hemdglonkerumzug. Fasnetsparty mit Maik Dodaro in der Fahrkantine am Samstag, 10. Februar, Kinderumzug am Fasnetsdienstag, am Abend Fasnetsverbrennung. Die Heilsberghexen veranstalten am Schmutzige Dunschtig die Hexenglonkernacht. Karten gibt es im Vorverkauf beim Weinhaus Fahr.

Weitere Infos: www.gerstensack.de