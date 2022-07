von Susanne Schön

Seit hundert Jahren vereint ein besonderes interkommunales Projekt die Orte Aach und Homberg. Es geht um Wasser, das Lebenselixier und in Zeiten des Klimawandels immer kostbarer werdendes Gut: Die Dachsbühlquellen liegen auf Homberger Gemarkung und versorgen auch die Stadt Aach mit Wasser.

Da in Deutschland die Sicherheit der Trinkwasserversorgung genau geregelt ist, muss die Wasserentnahme aus den Dachsbühlquellen modernisiert werden. Benötigt wird ein Gebäude, in dem Keime und Schadstoffe im Quellwasser überwacht beziehungsweise mittels Filtern entfernt werden. Das alles redundant, also doppelt angelegt, damit die Sicherheit auch bei einem Ausfall gewährleistet ist.

Über 500.000 Euro für Maßnahmen Der Eigentümer Grundstückseigentümer der Dachsquellen ist das gräfliche Haus Douglas. Laut einem Vertrag aus dem Jahr 1926 darf die Stadt Aach die Dachbühlquellen nutzen. Allerdings muss Aach Wasser an Schloss Langenstein und Homberg abgeben. Die Modernisierung Zur Modernisierung der Wasserentnahme soll ein neuer Quellsammelschacht entstehen. Die Kosten für die Planung und den Bau der Anlage sind nach der Ausschreibung auf 500.000 Euro gestiegen und haben sich damit nahezu verdoppelt. Das neue System ist redundant, das heißt, es kann auch beim Ausfall oder der Wartung eines von beiden Systemen weiter genutzt werden. Das Bauwerk verschwindet nahezu ganz im Boden. Die Kosten Bürgermeister Manfred Ossola stellte die Aufteilung der Gesamtkosten wie folgt vor: Aach trägt 28,5 Prozent und Eigeltingen 71,5 Prozent. Grundlage dafür ist das benötigte Speichervolumen.

Bei einer Informationsveranstaltung vor Ort nutzen die Bürger gerne die Chance, die Baustelle zu besuchen, und den Experten der ausführenden Firmen sowie Aachs Bürgermeister Manfred Ossola Fragen zu stellen. Dieser gab in einen detaillierten Überblick über die Geschichte der Dachsbühlquellen bis zum heutigen Tag.

Dabei wurde schnell klar, dass der Teufel im Detail liegt: Ein einfaches „Weiter so“ für die bisher kostenlose Wasserversorgung der Homberger ist nicht möglich. Thomas Kessler, der für Homberg im Eigeltinger Gemeinderat sitzt, stellte klar: „Es gibt eine gemeindeweite Regelung für kommunale Infrastruktur, zu der auch die Wasserversorgung gehört. Wir werden auch in Homberg Gebühren zahlen müssen.“

So unscheinbar sieht der Zugang zur Dachsbühlquelle bisher aus. Auch das spätere Bauwerk wird kaum zu erkennen sein, da es mit Erde bedeckt wird. | Bild: Susanne Schön

In einer Urkunde aus dem Jahr 1926 war den Hombergern versichert worden, dass sie ihren Wasserbedarf kostenlos aus der Dachsbühlquelle entnehmen dürfen. Sie hatten damals einen einmaligen Zuschuss von 12.000 Goldmark zum Bau der Leitung gegeben und der von Homberg genutzte Teil der Brunnenstube ist von Homberg zu unterhalten.

Doch hat das Wasser manchmal nicht die vorgeschriebene Qualität. Und auch der Wasserdruck lässt zu wünschen übrig. Daher sind nun bauliche Maßnahmen notwendig, deren Kosten sich die Kommunen Eigeltingen und Aach teilen.

Gottmadingen Hitze und Trockenheit: Hat der Hegau noch genügend Trinkwasser? Das könnte Sie auch interessieren

Abgabe wird wahrscheinlicher

Damit kann das Wasser auch für die Homberger nicht mehr kostenlos sein. Nach wie vor muss aber kein Wasserzins an Aach abgeführt werden. Doch für Wasserleitungen, Hauszuleitungen, Hydranten, Schieber und Entleerungen in Homberg und Hirschlanden fallen laufend Kosten an. Daher wird eine Abgabe – wie sie alle Eigeltinger zahlen – immer wahrscheinlicher.

Bei der Baustelle der Dachsbühlquelle kam es zu mancher unvorhergesehenen Wende. So wurde eine neue Quelle gefunden und musste neu gefasst werden. Auch die alten Pläne der Leitungen war nicht ganz genau. | Bild: Susanne Schön

Hombergs Ortsvorsteher Sven Römer hält die Modernisierung der Wassernutzung über die Dachsbühlquellen für gut. Eigeltingens Bürgermeister Alois Fritschi betonte in einer Gemeinderatssitzung, dass der Anschluss an die Bodenseewasserversorgung, wie er in den anderen Ortsteilen die Gemeinde üblich ist, etwa das Vierfache kosten würde. Damit mache es auch finanziell keinen Sinn, gewachsene, regionale Strukturen aufzugeben.

Im Herbst 2017 hatte das Gesundheitsamt untersagt, das Wasser der Unteren Quelle ins Leitungsnetz einzuspeisen, da keine UV-Anlage zur Reinigung vorhanden war. Rund 180 Kubikmeter Wasser flossen deshalb pro Tag in den Bach. Dieses Wasser soll nun wieder für die Trinkwasserversorgung genutzt werden. Die Kosten dafür stiegen ständig.

Eigeltingen Mehr Wasser für den Homberg: So soll die Versorgung des Eigeltinger Ortsteils verbessert werden Das könnte Sie auch interessieren

Erst wurde nur von einer UV-Anlage für die Untere Quelle II für fast 80.000 Euro gesprochen. Da der Wasserdruck in Homberg aber zu gering ist und es bisher keinen Speicher gibt, wurde dies in die Planungen einbezogen. Diese sehen aktuell zwei neue UV-Anlagen und zwei Wasserspeicher, Wasserzähler sowie eine Druckerhöhungsanlage für Homberg vor.

Da die Baumaßnahme in der Wasserschutzzone II des Quellgebietes Dachsbühlquellen im Eigeltinger Ortsteil Homberg liegt, hat das Amt für Gesundheit und Versorgung des Landratsamtes Konstanz eine kontinuierliche, vorsorgliche Schutzchlorung des Trinkwassers angeordnet. Die Chlorung begann im Februar 2022 und dauert die gesamte mehrmonatige Bauphase an. Die Chlor-Konzentration im Trinkwasser bewegt sich dadurch laut Stadtverwaltung Aach im gemäß der Liste nach Paragraf 11 Trinkwasserverordnung definierten Bereich von 0,1 bis 0,3 Milligramm pro Liter.