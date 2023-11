Das lange leerstehende Kornhaus haben die allermeisten Engener seit Jahren nicht mehr von innen gesehen. Das sah man den erstaunten Blicken der Besucher bei der Eröffnung des Weihnachtsmarkt im Kornhaus an. Mit viel Engagement und beherztem Zupacken haben es Veranstalterin Christine Althaus und ihr Helferteam geschafft, das leere Gebäude für gut drei Wochen zu neuem Leben zu erwecken.

„Ich habe viel erwartet, aber ich bin überwältigt von dem Zuspruch“, sagt Christine Althaus am Eröffnungstag. Der wurde geschickt auf den Termin des Lichterabends geplant, der viele Menschen in die Altstadt zieht. Die pure Neugierde ziehe viele Menschen in das Kornhaus, freut sich Althaus über die vielen Besucher.

Für ausgelassene Stimmung zur Eröffnung des Weihnachtsmarkts im Kornhaus sorgte Musikmacher Pirmin Wäldin. | Bild: Kerle, Helene

Fokus liegt auf Regionalem und Selbstgemachtem

Gleich neben dem Eingangstor wartet eine gemütliche Glühweinbar auf die Besucher. Über die breite Holztreppe geht es hinauf ins erste Geschoss. Dort warten mehrere Weihnachtsmarkt-Stände mit selbstgemachten Geschenkideen. Zum Beispiel der von Martina Lentschig aus Tuttlingen. Sie verkauft im Kornhaus unter anderem gehäkelte Handyketten, Körbchen und Adventsdeko. „Es ist alles selbst gehäkelt und gebastelt“, sagt sie. Ein Jahr lang habe sie dafür gearbeitet.

„Ich habe viel erwartet, aber ich bin überwältigt von dem Zuspruch.“ Christine Althaus, Veranstalterin Weihnachtsmarkt im Kornhaus | Bild: Althaus

Farbenfroh und blumig kommt der Stand von Nataliya Spiridonova und Natalia Shvets daher. Die beiden Ukrainerinnen verkaufen Perlenschmuck, selbstgenähte Mode und blumig verzierte Haarreifen an ihrem Stand. Auch hier sind alle Produkte selbstgemacht.

Natalya Spiridonova (links) und Natalia Shvets verkaufen beim Weihnachtsmarkt im Kornhaus Haarschmuck, Perlenschmuck und Mode, die von ukrainischen Frauen hier gefertigt wurden. | Bild: Kerle, Helene

Im Kornhaus ist auch Platz für Kultur

Doch das Angebot im Kornhaus bietet mehr als nur Verkaufsstände. Christine Althaus setzt außerdem auf Konzerte, verschiedene Aktionen und Theateraufführungen in dem besonderen Gemäuer. Am kommenden Wochenende (25. und 26. November) veranstaltet beispielsweise der Engener Jugendgemeinderat von 17 bis 22 Uhr einen bunten Cocktailabend. Am Sonntag, 3. Dezember, ist der Theaterverein Pralka zu Gast und spielt im Kornhaus das Stück „Hotel zu den zwei Welten“ nach dem französischen Autor und Regisseur Eric-Emmanuel Schmitt.

Programm im Kornhaus gibt es bis Sonntag, 10. Dezember, jeweils von Freitag bis Sonntag. Abgesehen von Konzerten und Theateraufführungen ist der Eintritt frei. Freitags ist der Weihnachtsmarkt jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet, samstags von 11 bis 22 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr. Ausnahme ist der Volkstrauertag kommenden Sonntag, hier bleibt das Kornhaus geschlossen. Alle weiteren Termine sind im Internet zu finden unter: www.kornhaus-engen.de