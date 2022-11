von Elmar Veeser

Nach langer Corona-Pause öffnet der Jugendtreff wieder seine Pforten. Die neue Stadtjugendbeauftragte Juliet Brook Blaut erklärte dazu die Details: jeden Dienstag werden zwischen 16 und 20 Uhr unter dem Motto „Dies & Das“ unter anderem Workshops zu bestimmten Themen stattfinden, die auch das Ziel verfolgen, Jugendliche in ihrer Persönlichkeitsbildung zu fördern und das Demokratieverständnis zu schärfen.

Welche Aktivitäten dienstags aktuell laufen steht im Instagram-Account „stadtjugendarbeitengen“. Am Donnerstag zwischen 16 und 20 Uhr sei es den Jugendlichen unter dem Motto „Freiraum“ selbst überlassen, ihre Freizeit zu gestalten, wie Juliet Brook Blaut erläutert, und am Freitag zwischen 18 und 21 Uhr dürfe es auch mal lauter werden, weil dann „Partytime“ angesagt sei.

Jugendliche sollen aktiv mitwirken

Der Jugendtreff mit Partyraum, Tischfußball und Theke befindet sich am Hexenwegle 2, am Rande des Stadtparks, und ist für Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren gedacht. Wie Brook Blaut betont, seien die Jugendlichen auch aufgerufen, selbst etwas Neues in Angriff zu nehmen. Dazu stehe im Jugendtreff eine Büroausrüstung mit Rechner zur Verfügung.

Grundsätzlich will die neue Stadtjungendbeauftragte zusammen mit ihren drei Mitstreiterinnen die Angebote für die Jugendlichen in der Stadt stärken. Auch eine enge Zusammenarbeit mit dem Jugendgemeinderat ist vorgesehen.

Derzeit besuche sie die Engener Schulen, um mit den Schülern in Kontakt zu treten, diese in den Jugendtreff einzuladen und nicht zuletzt auch, um für ihre Initiativen zu werben. Juliet Brook Blaut ist unter der Mailadresse stadtjugendarbeit@engen.de und telefonisch unter (01 73) 381 85 88 zu erreichen.