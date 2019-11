von Holle Rauser

Ob Seilspringen, Training mit dem DFB-Mobil oder „Gesundes Frühstück“ – die Engener Grundschule legt schon lange Wert auf die Fitness ihrer Schüler. Unter ihrem sportbegeisterten neuen Rektor Holger Laufer werden immer wieder neue Schwerpunkte gesetzt.

Nun hat das Schulamt es auch amtlich bestätigt: Die Grundschule darf sich mit dem Zertifikat „GSB – Grundschule mit Sport- und Bewegungserzieherischem Schwerpunkt“ schmücken. Alexander Krebs, Regionalteamleiter Sport vom Schulamt Konstanz, überreichte die Urkunde.

Lernen mit allen Sinnen

„Viele Grundschulen erfüllen die Kriterien. Trotzdem ist dieses Zertifikat eine Auszeichnung für die Schule, die Leitung und die Kollegen“, so Krebs. Auf dem Weg zur Zertifizierung müssen die Schulen bestimmte Bausteine im GSB-Programm erfüllen. Diese werden alle drei Jahre überprüft.

So stehen mindestens 200 Minuten Sport und Bewegung in der Woche, „Bewegtes Lernen“ im Unterricht, Kooperationen mit Sportvereinen und ein Umfeld, das zur Bewegung motiviert, auf der Liste. Besonders das „Bewegte Lernen“ sei wichtig, erklärt Krebs. Mit Bewegungsspielen und Lernmethoden wie Lauf-Diktaten könnte Lernen mit allen Sinnen vermittelt werden. „Nach 30 Minuten sind die Grundschüler voll im Kopf“, betont er.

„Kinder in die Schule laufen lassen“

Mit dem GSB-Programm wolle man auch vor allem Schüler erreichen, die nicht im Sportverein oder zuhause aktiv seien. Drei Sportstunden biete die Schule, sagte Rektor Holger Laufer. „Die vierte können die Eltern beitragen, indem sie ihre Kinder in die Schule laufen lassen“. Beim gemeinsamen Schulweg könnten die Kinder ihren Gesprächsbedarf befriedigen und Sauerstoff tanken.

Etwa 90 der rund 300 Grundschulen im Zuständigkeitsbereich sind zertifizierte GSB, viele könnten es werden, so Alexander Krebs. Für die Grundschule Engen war der Weg zur Auszeichnung wegen großer Umbaumaßnahmen nicht einfach. So wird das große Klettergerüst auf dem Schulhof erst noch aufgebaut. „Aber ich kenne Herrn Lauffer und wusste, dass ich mich auf seine Zusagen verlassen kann“, so Krebs.